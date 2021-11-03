元宇宙三能股擁抱大未來

臉書執行長祖克柏登高一呼後，元宇宙 (Megaverse) 行情簡直跟燙金一樣，宏達電 (2498-TW) 股價一週左右漲了約七成，創下三年多來新高 58.3 元，家族企業威盛 (2388-TW) 週二 (10/26) 拉至漲停作收。

相關概念股包括感測元件廠光磊 (2340-TW)、感測晶片廠鈺創(5351-TW)、義隆(2458-TW)、光學廠揚明光(3504-TW)、音訊晶片廠驊訊(6237-TW) 近期股價也都火熱，元宇宙吸金魅力無窮，且隨著臉書改名以及國際科技大廠陸續推動元宇宙誕生，未來 VR/AR 相關個股都有一片天。

和元宇宙同樣發燒的還有特斯拉創辦人馬斯克推動的星鏈計畫 (Starlink)，打造 1.2 萬顆低軌衛星串聯通訊網路，未來不論是 5G 或 6G 都可以透過低軌衛星提升覆蓋率，除了美、中、韓、英等國全力發展，台灣也將太空事業列為六大核心戰略產業。

2020 年全球衛星產業產值 2,710 億美元，其中地面設備的產值就佔了 50%，相當驚人，相關概念股包括台揚 (2314-TW)、建漢(3062-TW)、啟碁(6285-TW)、瀚荃(8103-TW)、昇達科(3491-TW) 以及 PCB 族群昇貿 (3305-TW)、台光電(2383-TW)、敬鵬(2355-TW)、華通(2313-TW)、金居(8358-TW) 未來營運都有機會跟著衛星衝上雲霄。10/7 為大家推薦金居，股價漲幅已達 13%，金居營收已經連續 6 個月創下新高，上半年 EPS 達 2.46 元，明年伺服器新平台推出後將再添動能。

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