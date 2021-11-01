特斯拉奪史上最大訂單 誰受惠？

那斯達克指數即將創高，特斯拉公布第三季財報大好，股價已創分割以來新高價，Q3 獲利達 20.93 億美元，單季 EPS 達 1.44 美元優於去年同期 0.27 美元，特斯拉電動車產量達 23.7 萬輛，隨著上海超級工廠產量的提升，今年仍維持 75 萬輛交車目標，雖然車用晶片仍持續短缺，特斯拉交車量仍維持年增 5 成水準，毛利率更是突破三成，加上特斯拉獲租車龍頭 Hertz 訂購十萬輛特斯拉，業績大進補外，股價更站穩千元。全球致力減排、零排放議題，加上中國 9 月大限電加速實現「碳中和」目標，電動車將逐漸取代燃油車，除了特斯拉外，傳統車廠亦投入電動車研發，今年亦發表純電車款，未來電動車占比將提升到 4~5 成，相關電動車產業鏈如電池、EV 充電站、車廠皆受惠。

特斯拉領漲，電池材料股改寫天價

電動車趨勢長線看好，比亞迪股價也創歷史新高來到 326 元，電動車電池大廠寧德時代股價再創新高來到 606 元，總市值來到 A 股排名第三。近期特斯拉傳出將把標準板車款電池轉換為磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，國內磷酸鐵鋰材料廠立凱 - KY(5227-TW)連續三根漲停板，今年上半年仍虧損 4.16 元。反觀電池雙雄營收已連月創高，加上擴產效應逐漸浮現，未來業績持續看旺。先前推介的康普 9 月營收 6.6 億，股價已突破 2017 年高點再創天價 159 元，今年上半年 EPS2.15 元，全年獲利上看 5 元，本益比 30 倍，美琪瑪 9 月營收 4.8 億，股價同樣再創天價來到 155 元，今年上半年 EPS1.88 元，兩檔呈現良性輪漲。同族群的聚和今年上半年獲利 1.47 元，全年獲利預估 3~4 元，股價亦改寫歷史新高 74.5 元。

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