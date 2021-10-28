〈觀察〉純網銀想掀鯰魚效應 尚須專業法人開戶放行

純網銀當初加入市場，盼掀起鯰魚效應，但立委曾銘宗卻認為，僅達到泥鰍效應，金管會雖然曾表示開放「企業線上開戶」將有助競爭力，但對銀行完整金流的體現，專業法人開戶的放行才是純網銀終極目標。

據金管會最新統計，樂天開戶數雖然較少，但存戶的含金量卻相對較高，樂天每戶平均金額為 7 萬 6000 元，Line Bank 平均每戶金額為 3 萬 1600 元，顯示樂天每戶存款比 Line Bank 多一倍。

樂天存戶含金量較高，生態圈客戶貢獻功不可沒，據了解，樂天銀行客層主要是 30-50 歲上班族，其中又以金融及科技業為大宗。

不過，目前純網銀的開戶僅限個人戶，企業若想享有純網銀的便利，金管會僅允許一人獨資企業，如一人網拍買家、賣家可線上開數存戶，導致國內兩家純網銀尚無法跨足到一般企業戶，也無法與傳統實體銀行競爭，業務規模相對受限。

儘管銀行公會正在修改數位存款帳戶作業範本，將准許 3 人合夥公司可線上開數位存款帳戶並適用「第一類帳戶」，也就是說，小型網拍、小商戶業者將可線上存貸款、轉帳等，可做業務幾乎跟一般臨櫃帳戶相同。

但是這對純網銀來說仍然不夠，以日本樂天銀行成功經驗來看，日本樂天銀行提供用戶可以在 Facebook 進行 P2P 轉帳的功能，就對吸引企業戶來說很有誘因。

再對應到台灣，由於企業戶會有終端消費者收款需求，純網銀業者透過技術含量，可以祭出「客製化」的金流服務，搶攻法人客戶大餅，將是與傳統銀行一較高下的籌碼，而此前提便是要放行「法人專業戶線上開戶」。

據了解，法規尚無法開放法人線上開戶，主要是法人開戶需要更多證明文件，例如 KYC、安全控管都必須能達到一定水準，比個人開戶複雜許多，目前也是銀行公會一大課題，但金融業一直在談數位升級，並不是純網銀才有此需求，法人線上開戶勢必將是重要趨勢。