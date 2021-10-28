【Wen姐筆記】17000火線攻防第3日 蜘蛛網區考驗控盤 短多別掉球

台股昨日周選擇權結算，主力莊家大玩魷魚遊戲手法，但開低之後尾盤仍拉高，讓加權指數收上 17074.55 點，終於站上季線，不過成交量能縮至 2856 億元。台股目前正進入均線間的「蜘蛛網」區，能否突破？多方仍需步步為營。不過最重要的是，震盪過程中，短多切勿掉球! 短線多空力道觀察位置為 17026 點。關鍵點位為 16988、17077 與 17123 點。

台股多空角力，昨日 16900 點支撐區，經過莊家洗盤測試，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，因此短線上不宜失守。而 16947 點至 17000 點，與兩端哨站為 16988 與 17026 點，多方如果要維持控盤優勢，試圖衝破蜘蛛網區，也得穩穩挺住! 17053 與 17100 點城池將是短線上下一中繼目標區，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。需成功引動軋空，將順勢挑戰收復 17147 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如 17256 點能夠收復，主力還有直接挑戰 17300 點的企圖。

但如 16888 點棄守，還是難以擺脫蜘蛛網區，得提防回測 16853 至 16800 點，不宜再度棄守，否則恐有再測月線的疑慮! 而 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季能否逆轉勝的關鍵位置。如 16777 點棄守，南下交戰區為 16747 至 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。如棄守則空襲警報再響!

美股創高之後壓回，對於台股能否站穩季線，將面臨考驗。盤面上需特別留意權值股與近期召開法說會的個股表現! 而目前台股與美股仍處於財報周與密集法說高峰期，個股震盪幅度將明顯高於大盤! 只要大盤能力守月線之上，本土莊家又有再度集結意味，位階低基期與低價股，如有法人買盤加持，將有率先突圍機會! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)