市場回神 不滿用戶成長放緩 推特重挫逾10%

推特 (TWTR-US) 週三收盤跌逾 10%，雖然推特前一日公布財報時稱，蘋果追蹤廣告的新規定對第三季營收影響比預期低，且第四季應只有溫和影響，但用戶成長仍令市場失望，且分析師依舊擔憂 iOS 隱私變化的衝擊。

第三季財報中顯示，推特每日活躍用戶 (DAU) 增加 13% 至 2.11 億人，略低於預期的 2.119 億人 (StreetAccount 調查)。

美國是推特用戶大本營，但第三季當地用戶人數僅增加 100 萬人，較去年同期減少 3%。

KeyBanc 資本市場表示，根據這些數字，該公司將無法在 2023 年底之前實現其制定的 「DAU 3.15 億人」目標。因此，該公司將推特目標價自 81 美元調降至 70 美元。

推特週三大跌 10.78%，收 54.81 美元。

KeyBanc 分析報告指出，「推特需要從根本上加速美國和國際市場的成長，以實現其目標。」但 KeyBanc 仍給予該股買進評級。

推特第三季營收年增 37% 至 12.8 億美元。第四季營收估計在 15 億至 16 億美元之間，而分析師預期為 15.8 億美元。

Snap (SNAP-US) 和臉書 (FB-US) 同樣都提到了蘋果 (AAPL-US) 新隱私政策問題，該設定讓用戶可選擇退出 app 上的定向廣告，造成社交平台廣告業務中斷，因此一些分析師仍擔心推特同樣受創。

Jefferies 便以「iOS 變動造成的不明確性持續存在」為由，將推特股票目標價自 80 美元調降至 70 美元。