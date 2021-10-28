〈能源盤後〉美庫存增加 伊朗盼重啟核協 市場忙鎖定收益 原油收低

週三 (27 日) 交易，原油期貨價格下滑。EIA 公布上週美國原油庫存增加，且有報導稱伊朗可能很快重啟核協議談判，WTI 原油自昨日登上的 7 年高點回落。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 認為，週三原油價格下跌「主要反映了交易者試圖鎖定收益的情緒，而不是基本面有所變化。」

「儘管 EIA 和 API 都公布原油庫存小量增加，交易者仍感覺市場依舊緊繃，歐洲天然氣危機持續蔓延，液態天然氣 (LNG) 運輸路線仍堵塞，同時所有燃料種類的需求依然強勁，包括燃煤、天然氣和石油。」他說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.99 美元或近 2.4%，收每桶 82.66 美元。

前一日最近月 WTI 價格登上 2014 年 10 月 13 日以來最高。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.82% 或 2.1%，收每桶 84.58 美元，自週二登上的 3 年高點回落。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.78 美元或 2.1%，收每桶 83.87 美元，此為交易最活躍契約。

EIA 週三公布，上週 (10/22 止) 美國原油庫存增加 430 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/22 止) 美國原油庫存下降 10 萬桶，但 API 週二已公布原油庫存增加 230 萬桶。

然而，EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存當週減少 390 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「雖然美國原油庫存增加可能被視為看跌數據，但庫欣庫存再次大量下降，目前降至 2700 萬桶，為 2018 年 10 月以來最低水準，這點可能縮限了今日的拋售力道。按照目前庫存去化的速度，庫欣儲油中心的庫存水準可能會在 12 月之前見底。」

另外，EIA 也公布上週汽油庫存減少 200 萬桶，蒸餾油庫存減少 40 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/22 止) 美國汽油庫存下降 270 萬桶、蒸餾油下降 200 萬桶。

Kpler 的 Smith 表示：「儘管汽油和蒸餾油的隱含需求下降，但因為煉油活動受抑制，導致汽油和蒸餾油庫存下降。」

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7%，收近每加侖 2.45 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.515 美元。

伊朗核協

交易者也關注世界強權與伊朗重啟核談判的可能性，因為這最終可能讓石油供應增加，令油價承壓。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「如果最終美國取消對伊朗石油出口的制裁，伊朗石油出口量將增加，從而結束供應短缺的威脅，而供應短缺一直是這波油價漲勢背後的部分原因。」

《華爾街日報》報導，伊朗首席談判代表 Ali Bagheri 週三表示，伊朗將在 11 月底前恢復與世界強權國家的核談判 (該談判於 6 月暫停)。

交易者也衡量了下週 OPEC 會議的結果。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示：「隨著我們前進，沙國確實控制著油價走勢，唯一能及時實際增產的國家就是沙國。」OPEC 下週將召開會議，美政府一直催促該組織增產。

其他能源商品交易