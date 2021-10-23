〈國泰金攻永續〉2025年太陽能廠投資目標翻倍 備妥200億元銀彈再投入

國泰金控 (2882-TW) 深耕永續金融，目前已投資 250 座太陽能電廠，預估 2025 年累計投資的裝置容量翻倍，預估累計裝置容量目標 400MW 起跳，將再投入資金 100-200 億元。

為了投資綠電，國泰金特別投資設立兩間公司，一家為國壽與三井工程所合資的國泰電業 SPV 公司，一家由國壽、三井工程、開陽能源所合資的開泰能源 SPV 公司。

國泰金表示，目前國泰電業已投資 250 座電廠，到年底前裝置容量 200MW，總投資 100 億元，2025 年目標翻倍，以達 400MW 為基本目標，累計總投資 200-300 億元，也就是預計再投入 100-200 億元。

國泰金表示，國壽所投資的太陽能包含屋頂型、地面型及水面型等太陽能發電廠，且持續推動中，長期將朝向建構包含發電、售電、儲能的完整電業生態系目標前進。

而開泰能源目前已發電 50MW，包含雲林麥寮天機太陽能電廠第一期的 26MW 裝置容量；開陽能源董事長蔡宗融表示，除了本次的雲林天機電廠，接下來也與國壽繼續合作正在申設台南 100MW 的地面型太陽能電廠。

此外，台灣 2025 年要完成太陽光電 20GW 的目標，行政院副院長沈榮津表示，預期今年底累計要完成太陽能裝置容量 8GW，距離 20GW 剩 12GW，因此接下來每年要完成 3GW。蔡宗融表示，1GW 太陽能所需的投資金額維 500 億元，等於 2025 年還有 6000 億元的太陽能商機。

除了國壽，國泰世華銀行 2011 年起成立團隊評估電廠融資，是台灣最大的太陽能電站融資銀行之一，2015 年簽署國際環境融資自律規範─赤道原則 (the Equator Principles)，正式導入赤道原則的貸放管理機制，成為台灣首家赤道銀行，截至 2020 年底，已在全球核貸超過 2,200 座太陽能發電站，也在全台累積建置 4 座太陽能分行。

國泰產險也響應國家政策支持綠能轉型，自 2010 年起承保水力發電廠及太陽光電發電設備建造階段的工程險，2013 年推出全台首張綠能概念環保車險，2016 年成為台灣首家提供離岸風機保險保障之產險公司，提供綠能產業發展之基本保障。

國泰證券的部分，則致力「全線上」的開戶、交易及服務一條龍無紙化流程，輔導環境相關產業上市櫃，並運用數位力實踐小額小資亦可享受即時到位的投資服務，全面發展 ESG 三大永續支柱金融服務。

國泰投信在去年推出領先業界的台灣首檔結合 ESG 及高股息的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，如今已成為國民人氣 ETF；另外子公司國泰私募成立首檔私募股權基金，鎖定綠能科技、循環經濟及其他永續發展產業。