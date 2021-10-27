〈貴金屬盤後〉9月中旬以來首次 黃金摔落1800美元關卡

週二 (26 日) 交易，黃金期貨價格下跌，收在每盎司 1800 美元以下，為 9 月中旬以來首次收盤跌破該價格水準。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 認為，週二黃金之所以跌破關鍵 1800 美元，部分係因交易者獲利了結，以及美元小幅上漲。

美國諮商會週二公布，10 月份消費者信心指數自前月修正後的 109.8 上升至 113.8。數據公布後，ICE 美元指數上升 0.2%。

「黃金是否能持續其短期漲勢，1800 美元是門檻價格。」Karnani 說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 13.40 美元或 0.7%，收每盎司 1793.40 美元。

週一該黃金期貨收漲 0.6%，為最活躍契約自 9 月 14 日以來最高收盤價。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 談到技術交易指標時表示，儘管週二金價下跌，但日線圖上仍存在上升趨勢。「價格阻力最小的路徑，仍是橫向往上。」

12 月交割的白銀期貨價格下跌 50 美分或近 2.1%，收每盎司 24.088 美元。

黃金的支撐力來自全球對通膨持續的擔憂情緒，因為黃金被視為抗通膨的避險工具。然而，Fed 恐被迫提早升息的預期則恐限制貴金屬的漲勢。目前利率介於 0% 至 0.25% 之間。

Fed 預定 11 月 2 日至 3 日舉行為期兩天的政策會議，屆時市場普遍預期 Fed 將宣布削減購債行動。投資者將探詢任何削減購債速度的指示，作為 Fed 可能多快讓利率正常化的訊號。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 寫道：「在 Fed 主席鮑爾稱通膨可能較預期持續更久的時間後，公債殖利率下降，黃金價格向上突破 1800 美元水準。但這說法也引發了提早升息的預期，遏制大宗商品價格的漲勢。」

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