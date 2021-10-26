南山醫務社工獎感謝醫務社工暖心付出 為臺灣醫療厚植健康照護服務能量

第四屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今 (26) 日於臺北南山廣場藝文中心舉行，由衛生福利部政務次長李麗芬、社會救助及社工司副司長蘇昭如、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學出席，頒獎予獲獎的 6 家醫院醫務社工團隊和 6 位醫務社工獲獎，除恭喜得獎者外，更肯定所有醫務社工在這二年新冠肺炎疫情期間，積極投入防疫工作的貢獻，期藉由今日的表揚活動，為第一線的醫務社工夥伴加油鼓勵，讓社會大眾更多關注醫務社工的專業及奉獻。

看見醫務社工的付出 衛福部允諾營造良好執業環境

衛生福利部表示感謝第一線醫務社工的付出，不論是 4 月臺鐵太魯閣號列車出軌事故，或 5 月疫情三級警戒時，都看見醫療社群齊力團結，醫務社工人員提供個案及家屬專業的醫療服務，是醫療團隊中不可或缺、溫暖且堅定的力量；衛生福利部會持續推動厚植社工人力，儲備人員能量，推動社會工作制度以及專科社會工作的發展，也將繼續建置晉升制度，促進職涯發展，營造友善、安全的執業環境，讓社會工作專業不斷成長、精進。

感謝醫務社工 南山人壽慈善基金會籲關注執業風險保障

第四屆南山醫務社工獎，團體獎獲獎人齊聚典禮現場接受頒獎。(圖：南山人壽提供）

響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，落實消除貧窮及促進民眾健康生活與福祉，南山人壽慈善基金會自 2013 年起長期推動「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」，在各縣市醫院社工的協助下，已幫助超過 3.7 萬名經濟弱勢病患，度過身心健康與生活上的困難，同時攜手醫務社工推展病友與照顧者關懷、社區民眾健康照護等各項醫療關懷服務，而今年 5 月新冠肺炎疫情轉趨嚴峻之時，更啟動「南山疫心關懷方案」，藉此幫助經濟弱勢民眾，度過疫情考驗。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，醫務社工是醫療體系中，一股默默守護、溫暖而堅實的力量，我們持續舉辦「南山醫務社工獎」，除了感謝醫務社工的付出與貢獻，表揚他們在第一線面對的壓力與風險，更感佩他們勇敢投身重大災害服務及抗疫工作。今年南山人壽慈善基金會更擴大關注醫務社工的身心健康與執業安全，透過提高風險保障，支持醫務社工無後顧之憂地發揮助人專業，為臺灣醫療環境厚植健康照護服務的能量。

與「疫」共處成常態 評審讚醫務社工如守護天使

今年是臺灣面臨新冠肺炎嚴峻挑戰的第二年，主辦單位之一的中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學提到，醫務社工承擔許多危機性的角色與服務，發揮「以關懷為核心」的助人專業，從個案深入社區、到在地化積極結合社會資源，給予專業服務與陪伴，就像守護天使，盡力打造最佳的支持系統。

門諾基金會的董事長陳永興則說，連續兩年擔任評審團召集人，很能感受醫務社工的熱情和努力，也看見他們的不易，想盡辦法只為更貼近服務與人群；善用資源，發展許多創新的服務，都讓人眼晴為之一亮，醫務社工不僅擁有十八般武藝，更是充滿能量。

「南山醫務社工獎」盼大眾關注醫務社工 獲醫界廣大迴響

第四屆南山醫務社工獎舉行頒獎典禮，個人組獲獎人到場接受表揚。（圖：南山人壽提供）

南山人壽慈善基金會表示，醫務社工的服務除具多面向、以病人和家屬為中心，還必須因應社會環境的變遷，提供與時俱進的服務。如因應新冠肺炎疫情，給予染病者及家屬心理支持服務、發展醫務社工指引手冊、結合醫護與學生志工走進校園及社區推廣防疫教育等；或關注人口高齡化議題，推動失智據點與長照服務，將家庭照顧服務納入醫院服務；或推動精神病人回歸社區銜接社會職場、無家者生活重建及就醫協助，讓病人能回到生活正軌等，多元化且因應社會趨勢的服務，都體現醫務社工與人同在的助人專業與價值。

「南山醫務社工獎」邁入第四屆，每屆皆收到近百件的醫院推薦報名資料，獲得各界醫療院所廣大迴響，每年的頒獎典禮也成為全臺各醫院及醫務社工團隊交流的平台，今年包括臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅、臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院院長黃瑞仁、衛生福利部嘉南療養院院長吳文正、高雄市立大同醫院副院長陳芳銘、臺北市立聯合醫院和平婦幼院區副院長邱逸淳、中國醫藥大學北港附設醫院副院長林榮生、林口長庚紀念醫院處長游靜宜、衛生福利部八里療養院主任張紀薇、高醫大附醫主任劉姵均、臺中榮民總醫院嘉義分院主任陳麗圓等皆親自出席，顯示對此一獎項的重視。

南山人壽慈善基金會也將持續發掘醫務社工們在社會每一個角落服務奉獻的感人故事，期盼透過「南山醫務社工獎」，讓社會大眾看見醫務社工的光輝，為臺灣健康照護環境帶來更多幸福力量。

●第四屆 南山醫務社工獎影片：http://user110728.piee.pw/3rltwp