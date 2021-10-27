0050、0056百萬股民注意 新「元大基金先生」APP配息管理超方便

金融界盛事「FinTech Taipei 2021 台北金融科技展」10 月 26 日起盛大登場，今年考量疫情風險取消實體博覽展，活動全面數位化且為期一整個月。元大金控聯手旗下六家子公司共同展現數位理財服務成果，以「線上互動展覽」形式讓民眾感受更豐富、便利的投資理財體驗。

看準後疫情時代投資人更依賴方便的數位金融服務，偏好專業、多元完整的金融投資理財資訊，元大金控旗下資產管理公司元大投信，在擁有百萬投資人的基礎上，推出全新基金理財 APP─「元大基金先生」，為國內首個整合共同基金與 ETF 產品服務的行動應用程式，無論上週甫除息的 0056 或曾領過國民 ETF 0050 股息的投資人，還是買過元大知名基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」者，都可以從「元大基金先生」APP 獲得服務。

元大投信說明，基金與 ETF 都是國內投資人喜愛的投資工具，身為國內公募基金龍頭，元大一直在產品及服務創新領先業界，這次結合投資人最愛的功能，將投資人挑選基金與 ETF 時參考的重要資訊整合在一個 APP，解決投資人需多方查詢資訊之不便之處；並獨家提供「ETF 配息紀錄查詢」功能，只要領過元大 ETF 配息的投資人，就能查詢個人過去參與元大 ETF 配息歷史明細，這項證券商及銀行無法提供的功能，更能有效幫助領息族規劃生活現金支出。

「元大基金先生」APP 以「簡易、直覺、快速」為使用者體驗介面的設計精神，突破同業傳統的九宮格式設計，以簡化的介面呈現資訊，並將使用者常用的查詢、交易、庫存管理等步驟極簡化，讓不分年齡層的基金、ETF 使用新手都能簡易上手。

元大投信表示，隨著「元大基金先生」APP 的推出，也將陸續上架更多市場趨勢研究報告及影音服務，提供熱門投資議題及行情資訊，全方位滿足投資人理財的各種需求。同時，本次元大投信鎖定的並不僅是在元大投信開戶的投資人，更將服務拓展至元大 ETF 的百萬受益人，投資人即使還沒完成開戶，APP 會員亦可以做到配息查詢、淨值到價通知設定等功能，每日輕鬆掌握基金、ETF 動向，不會錯過理想交易機會。

後疫情時代，方便、多元的數位金融服務對投資人而言更加重要，元大金控旗下子公司積極開發以客戶體驗為中心的數位服務，期望讓金融服務更能融入客戶生活且貼近使用習慣，繼元大證券的「投資先生」APP 大獲成功後，本次元大投信為提升客戶服務品質，接棒推出「元大基金先生」APP 並帶來多項創舉，對投資理財新人提供友善的開始，也提供老客戶方便豐富的資產管理工具。