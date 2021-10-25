〈婚宴市場復甦〉雲品館外宴會添生力軍 納入北市二大秘境場地

疫情指揮中心對餐飲宴會限制措施逐漸放寬，宴會需求再度轉強，看準此趨勢，雲品 (2748-TW) 指出，旗下君品 Collection 持續加入新合作場地，本月新增台北市二處祕境場地，而隨著台中蘭克斯特已開始接單，雲品宴會業務已脫離谷底並快速回溫中。

雲品說明，君品 Collection 場地陣容逐漸壯大，本月新增二處台北市獨特的祕境場地，分別為 Gumgum Green Garden Good 101 花園店，以及 cama café600 坪品牌旗艦店豆留森林。

其中，Gumgum Green Garden Good 101 花園店將峇里島風格的裝潢搬進室內，元素包括白色沙灘、白色發呆亭與仙人掌等多肉植物，如同在海外婚禮般的海島氛圍。

豆留森林則是改建自昭和 12 年日式老屋，為台北市老房子文化運動 2.0 首例代表，被譽為亞洲最美咖啡秘境。

展望第四季，雲品指出，看好五倍券和國旅券上路後的內需消費市場，將持續深化集團資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過零資產業務模式的婚宴平台君品 Collection 帶動住房、館外餐飲兩大業務。

不過，雲品也表示，近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，惟仍須留意疫情的不確定性。