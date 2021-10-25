〈陸港盤後〉綠能概念帶頭衝 上證攻克3600點 

周一 (25 日)A 股三大指數開盤走勢分歧，上證、深證均開低，創業板指則以紅盤開出。不過上證、深證兩市開低後隨即拉高，三大指數均呈現直線走揚態勢，終場紛紛收在今日相對高點，而上證重回 3600 點之上。

盤面上，儲能、綠能概念股一枝獨秀，因中國國家能源集團與寧德時代簽署戰略合作協議。雙方在新能源產業發展、智慧能源建設、儲能技術與標準體系建設、國際業務拓展等方面深化合作，同時中國發改委宣布將加速推動大型風電、太陽能基地建設。

地產類股則是今天表現較為弱勢的族群，主要受到中國人大常委正式授權中國國務院開始進行房地產稅改革試點，試點期限為五年，市場普遍認為將對房市造成衝擊。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.01 兆元，只較前一個交易略減人民幣 4 億元。

港股方面，受到上證開低，以及中國課徵房產稅的影響，恒指早盤開低。不過隨著 A 股反彈，再加上滙豐 (5-HK) 公布優於預期的業績，抵消中資地產類股重挫的利空，恒指逐漸回到平盤附近上下震盪。

滙豐午盤時段公布第三季業績，獲利年增 76%，達 54 億美元，遠遠超出市場預期，加上滙豐宣布庫藏股政策，股價一度上漲逾 1%，不過終場漲幅拉回只小漲 0.1%。

截至收盤，上證綜指上漲 0.76%，報 3609.86 點；科創 50 指數上揚 0.89%，報 1380.31 點；深證成指上漲 0.72%，報 14596.72 點；創業板指走揚 1.64%，報 3338.62 點。

恒生指數微漲 5.1 點，報 26132.03 點、恒生科技指數小跌 0.1%，報 6744.74 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 8.95 億元，其中滬股通買超人民幣 15.49 億元，深股通賣超人民幣 6.54 億元。

法人觀點

安信證券認為，目前指數修正從空間上來看已經接近尾聲，進一步再下挫的空間不大。展望後市，隨著以煤炭、鋼鐵為代表的大宗商品價格快速下滑，以及漲價壓力對下游的持續傳導，身處中下游的企業獲利狀況正迎接轉機。

投組配置上繼續維持適度均衡的理念，以景氣前景佳的高階製造持續作為核心配置；此外可加碼估值合理、景氣改善的消費類股；同時可一部分配置估值低、跌價風險已反應的金融業。