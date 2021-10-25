操盤手看台股：抓住底部進場時機 選股優先鎖定一種股票

台股上攻季線未果後，近日持續於季線下方震盪。短線上，今年 10 月上半月的大盤初步構築了一個 W 底，以 10/8 日的高點 16771 點位置為頸線，而指數在站上 W 底頸線後，進行回測屬於正常的賣壓釋放。當中原因在於今年 8~9 月的上檔套牢區以及上方季線的反壓不輕，大盤選擇在季線前先拉回，進行籌碼換手，實際上是在蓄積上攻的能量，為今年 11~12 月的行情做準備；後續只要 10/15 日的「轉折」紅 K 棒不跌破，屆時隨著季線緩步下滑，指數輕輕上攻就能站上季線，進而讓行情確認翻多。

近日盤面架構出現新的變化，股價經過一段修正，目前位處低檔的股票原本已有止跌力道，但在資金往電子股集中，特別是明年成長或明年有轉機的產業後，嘗試築底的鋼鐵股再度轉弱，多檔股票續創波段新低，呈現大盤未破低，個股破新低的相對弱勢格局，顯示中期籌碼已鬆動，這是資金轉移訊號。

若以資金新一波的流向來觀察，今年第 2 季見到波段高點，第 3 季陷入整理的電子股，如部分 IC 設計、車電、網通、伺服器等族群，近期隨著缺料問題有解，加上市場對於這些產業的 2022 年展望相對樂觀，部分資金正由原物料股轉到這些股票，買盤進駐的結果也讓前述族群築出底部的股票數量持續增加。

對於一個操盤手而言，不能把全部目光都擺在已大漲的股票上，儘管一路看好，持續追蹤的智原、創意等 IP 矽智財股的股價紛紛創高，但是這個階段已不適合大舉投入新的資金，而是要積極尋找下一波潛力股，如同之前低檔布局創意與智原般進行卡位。

昨日提到根據研究機構集邦科技預估，2022 年全球晶圓代工 12 吋產能將增加約 14%，整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決，而由於市場往往提前反應預期心理，個股自然領先走強。繼看好的車用二極體如台半、強茂、德微、朋程等走高後，車用元件及車電概念股持續加溫，如錩新、宏致、同致、為升等。

之前談過由於數據越來越龐大，伺服器需求將隨之提升，而網通設備需求也會隨之增加，今年上半年因缺料所遞延的相關需求在今年第 4 季至明年上半年顯現，如今隨著營運回溫，市場對於伺服器及網通的認同度也在提高，如信驊、健策、營邦、宏觀、智易、博智等，近日都築出底部或是持續走高。整體來看，先前由於缺料問題，導致股價經過一波修正，近日剛剛築底完成的股票，值得優先鎖定。

至於近期熱度迅速攀升的元宇宙概念股，隨著指標宏達電走強，市場也持續找尋相關族群，當中 IC 設計的創意、驊訊、義隆電、原相等，由於布局 VR 虛擬實境多時，且營運透明度相對較高，在題材疊加下，資金認同度也提升，後續要持續留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險