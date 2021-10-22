統一證二檔ETN獲國家品牌玉山獎最佳產品獎肯定

第 18 屆國家品牌玉山獎發布得獎名單，統一證 (2855-TW) 發行的兩檔 ETN─統一特選價值成長報酬指數 ETN (020018-TW)、統一特選台灣上市上櫃 FactSet5G 報酬指數 ETN (020019-TW)，雙雙榮獲最佳產品類大獎肯定。

統一證董事長林寬成表示，ETN 是統一證產品研發和技術創新實力的里程碑，此次榮獲國家品牌玉山獎最佳產品殊榮，是莫大的肯定，未來將持續深耕台灣 ETN 市場。

「統一特選價值成長報酬指數 ETN」 指數運用淨值股價比與股東權益報酬率，計算出成長價值指標 (Growth Value Indicator，GVI)，並篩選出符合評量條件的 30 檔股票，採等權重加權，統一證說明，此評估標準穩定，不受市場產業輪動影響，並採每季定審，刪除本季股價漲多或股東權益報酬率落後的股票，納入股價被低估，下一季有望補漲的股票，因此雖是被動投資，卻具備自動換股的主動式基金的精隨，自去年 7/28 發行以來，累積漲幅已達 103%。

而「統一特選台灣上市上櫃 FactSet5G 報酬指數 ETN」設計概念則出自業界績效最強的統一證券自營團隊，聚焦台灣 5G 供應商在全球 5G 產業鏈裡不可或缺的獨特性，成分股涵蓋晶圓代工、IC 設計、被動元件、PCB、記憶體和網路通信等台灣 5G 產業鏈，相較市場上同性質的 5G 指數純度更高，因此績效表現也更好。

統一證目前共發行 9 檔 ETN，是券商中檔數最多，投資的市場也最廣，除了台灣，涵蓋香港、美國、日本和韓國等地。

統一證表示，ETN 在台灣市場尚處發展前期，卻是追蹤指數商品最好的選擇，將持續努力與投資人分享好商品。