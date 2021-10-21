家樂福不當向供應商收取開幕贊助金 遭公平會開罰

家樂福去年併購頂好，將「頂好 Wellcome」超市更新為「Market 便利購」超市，但遭國內 13 家公會檢舉不當收取新店開幕贊助金，公平會今 (21) 日審議結果出爐，認定家樂福違反公平交易法第 25 條規定，處 150 萬元罰鍰。

公平會指出，家樂福通路數量多且分布廣，擁有量販店、超市雙型態通路，去年與惠康公司結合後，整體經營量販店與超市門市已達 300 多家。本次收取新店開幕贊助金的供應商大多數為中小型業者，且各別供應商供貨金額，占年度總銷售金額的比例甚高，若斷絕交易關係，很難短時間內找到新的合作對象或合作方式，因此，家樂福具有相對優勢地位。

公平會進一步說明，對於原本就已同時供貨家樂福和頂好的廠商而言，並沒有因雙方結合而新增通路。再者，家樂福收取新店開幕贊助金，是基於與供應商簽定的 2020 年契約條款，對營運的增益及店數比，與契約簽立時情形不同，但本次結合，家樂福仍以舊契約所約定新店開幕標準收取新店開幕贊助金，顯失公平。

此外，除了供應商被收取費用金額可能反映在商品價格上，影響到消費者權益，也有不當轉嫁通路經營成本給供應商的可能性，使家樂福與供應商公平合作的交易關係失衡，不論就實際已收取或規劃將收取贊助金的供應商而言，均有相當巨大的影響。

公平會表示，本案爭議也遭台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會等 13 個公會提出反映，會員數達上千家事業，顯見家樂福收取新店開幕贊助金已影響交易秩序層面深遠，經開會決議，認定家樂福違反公平交易法第 25 條規定，裁處 150 萬元罰鍰。