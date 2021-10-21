電動車供應鏈為中長期趨勢 那些個股仍可卡位？

萬寶投顧陳子榕指出，正如我之前所說的，台股反彈來到接近季線 17,000 點的位置會遇到壓力，週四 (10/21) 指數虎頭蛇尾，終場小漲 1.69 點，收 16,889 點，成交量微增至 3,077 億元。布局更要慎選產業趨勢明朗、技術面型態強勢的族群個股。



10 月初的一開始，我就持續看好並為大家推薦 PCB 及電動車族群，週三景碩 (3189-TW) 股價再創新高，獲利 27％、欣興 (3037-TW) 獲利 30％、10/12 推薦的界霖 (5285-TW) 獲利 20％、順德 (2351-TW) 獲利 12％。這都有賴我長期對趨勢籌碼的掌握和進出點的敏銳度，那麼接下來還有哪些好股可以卡位呢？要成為股市常勝軍，絕不能看圖說故事，必須做好中期規劃，才不會抓龜走鱉白忙一場。



鴻海 MIH 三款電動車亮相後，讓市場最驚艷不是外型，而是電動車的超強續航力。根據各家車廠的資料，目前電動車續航力最高的應該是福特 Mustage Mach-E，官方數據 610 公里，其次是特斯拉 Model 3 LR 為 580 公里，而鴻海電動車續航力最遠竟高達 750 公里，完勝市場上所有電動車。



鴻海除了攜手碩禾 (3691-TW)、中碳 (1723-TW)、榮炭 (6555-TW) 開發電池負極材料，也和康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 合作材料供應。10/15 我也曾和大家分享康普，股價漲幅已達 6％，康普是特斯拉供應鏈，旗下四大產品線以動力電池營收佔比 48.95％最關鍵，主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者，訂單暢旺稼動率維持高檔。由於電動車電池未來十年需求會暴增 15 倍，近日歐美政府、日韓客戶及國際礦商已經同時找上康普、美琪瑪，力邀海外設廠，未來營運動能強勁。



此外，蘋果秋季新品第二彈推出兩款搭載新晶片、MiniLED 的 NB，載板廠欣興、HDI 材料供應商台光電 (2383-TW)、主板供應商華通 (2313-TW) 都可望受惠；而蘋果同時也推出第三代 TWS 藍芽耳機，由於這次仍採用軟板搭配 SiP 載板設計，使用軟板的片數增加，因此載板供應商景碩、南電 (8046-TW)，以及軟板廠台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 業績都將進補。



由於現在科技產品不論 CPU、GPU、ASIC、FPGA 都需要使用 ABF 載板，發展中的 5G、AI、HPC 更推升 ABF 載板的用量和尺寸，預估在 2023 年前，ABF 載板的年複合成長率達 16.9％，供不應求情況下，今年第四季和明年上半年，ABF 維持漲價態勢，明年英特爾和超微新的 CPU 平台推出，加上挖礦潮再起拉抬 GPU 需求，ABF 三巨頭南電、景碩、欣興股價都有望再衝一波，未來南電股價有望站上 6 字頭、景碩有望站上 3 字頭，中長線仍有看頭。



萬寶投顧陳子榕指出，除了電子族群，也別忘了全球能源危機尚未解除，相關的太陽能族群，包括安集 (6477-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、元晶 (6443-TW) 都可以持續留意。



台光電 (2383-TW) 為銅箔基板廠，第三季營收首度突破百億元，創單季歷史新高；台光電今年在 Whitley 新平台及白牌 400G 交換器滲透率明顯提升，獨家提供美系客戶 5G 手機類載板等級銅箔基板，整體產能利用率高達 90％，且受惠 HDI 終端需求應用大增，產品組合佳，今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年估賺 2 個股本；台光電今年產能已增加 2 成仍供不應求，預計 2022 總產能再增加約 20％。

長科 *(6548-TW) 為 IC 導線架廠，國際 IDM 大廠緊急追加訂單至 2023 年，估明年需求倍數成長；受惠 5G、3C 及車用需求增強，最近一年產品平均已漲 25％～30％，10 月份 QFN、QFP 導線架將再調漲 8％～25％，目前蝕刻、電鍍、沖壓產線全滿，台灣新廠預定明年第三季完工、第四季投產，預估 2025 年蝕刻年產能將達 1.3 億條，有望成為全球最大市占導線架廠，市占估達 30％；營收將季季走高。

嘉晶 (3016-TW) 受惠於半導體需求強勁，全球四大矽晶圓供應商的日本信越 (Shin-Etsu)、日本勝高 (SUMCO)、台灣環球晶、德國世創 (Siltronic)，目前產線都已滿載，且處於供不應求的狀態下，這些大廠更相繼揭露，估 2022 年矽晶圓供給吃緊壓力會比今年下半年更嚴重，到了 2023 年還會更缺。看好嘉晶下半年營收逐季創高，獲利表現成長動能可期。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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