大盤反攻 Q4選股指南

第三季財報即將公布，電子、航運、鋼鐵 Q3 財報皆不錯，部分資金已見回流卡位，隨著美國四大指收復季線，同時也帶動大盤反攻，但反彈量能並未跟上，對於指數要能挑戰季線、半年線 17100 難度大。雖然傳產股如航運、鋼鐵獲利亮眼，但因跌深上檔籌碼壓力大，反彈仍是站在賣方，選股仍是以電子為主，尤其是中小電子優於大型電子，加上美國 QE 即將退場，台幣走貶有助科技股，對於美元計價的原物料更不利。

太陽能受惠轉單，底部線型已完成

中國 9 月限電為國際缺電敲下警鐘，10 月更宣布調漲電價，煤炭、石油、天然氣價格持續飆漲下，全球缺電將維持常態，電價上漲導致成本上升恐引發通膨，但也加速各國推動綠色能源的腳步。綠能發電一直以來都是國家政策之一，力拼 2025 年綠能發電將占比 2 成，太陽能、風力發電將為發展重點。聯合再生 (3576) 積極參與政府太陽能標案，目前已取得已取得總量約 230MW 的案場，預計明年再開發 300MW 的太陽能案場，外資近期默默佈局，股價已創 8/9 減資以來的新高價來到 25 元。另一檔投信認養的安集 (6477)10 月漲幅達三成，9 月公佈自結單月 eps0.13 元，股價畢竟反應未來，目前太陽能訂單自今年 Q4 到明年 Q1 呈現滿單，加上美國針對陸系太陽能廠進行反傾銷調查，迫使美國系統廠尋求替代料源，台廠喜迎轉單效應，近期技術線型也打出底部，長線可期。

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