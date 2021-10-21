幣特財經特別專訪Bingbon品牌總監：專注於做合法合規的「社交型交易平台」

今年三月，由於受到特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）宣布暫停接受用比特幣交易購車，以及中國針對加密貨幣進行監管打擊等影響，比特幣一度跌破三萬美元。而到了今年八月，比特幣重新衝破五萬美元大關，並且並帶動以太幣等其他加密貨幣價格走高。

8 月 24 日，比特幣重新衝破五萬美元大關，並且並帶動其他加密貨幣價格走高，尤其是以太幣在上週漲破 4000 美元，使加密貨幣圈一陣歡騰。

沒想到在薩爾瓦多宣布比特幣正式成為該國法定貨幣當天，比特幣價格在一小時內一度跌到 4.3 萬美元，單日最大跌幅達近 19%，包括以太幣也下跌約 12％。

幣價在短時間內狂瀉，這代表投資機構及投資人對於加密貨幣市場前景不樂觀嗎？可能也不一定，畢竟「幣圈一天，人間一年」，面對加密貨幣的起伏漲跌，心態自然不能以過去在投資傳統金融產品時一樣。

「就算加密貨幣不能取代法幣，它在未來也總是能走出自己的一片天！從過去到現在，我對其一直抱持著樂觀看好的態度。」數位資產交易所 Bingbon 品牌總監陸一萱 Olivia 表示。

幣特財經特別專訪 Bingbon 品牌總監陸一萱，深談她對於區塊鏈技術、加密貨幣，以及在全球推行數位資產交易所的心路歷程！以下即為訪談精華摘要：

近期比特幣報價大起大落，一下重回五萬美元大關，一下又跌到 4.3 萬美元，您認為今年區塊鏈的發展及加密貨幣的交易狀況會如何呢？

我個人對於區塊鏈及加密貨幣發展一直都是抱持樂觀態度的！

區塊鏈技術被比擬為 30 年前的網際網路，在還沒有網頁瀏覽器的年代，我們會把網際網路當作是一項獨立的產品，但是現在網際網路已經滲透各行各業及每個人的生活當中，它對於現代人而言已經成為不可或缺的存在，所以我對於區塊鏈技術的概念也趨近於網際網路，未來可以發展的空間一定會相當廣。

而我也認為就算加密貨幣不能取代法幣，它也總能在未來走出自己的一片天。而且經歷十年多的發展，市場情緒這件事情不再只被莊家操控，有越來越多覺醒的散戶已經可以開始對比特幣的價格造成影響。

雖然我很難預估今年加密貨幣的交易狀況會是如何，但長期來看我相信它絕對有很大的成長空間，而且隨著越來越多人進入加密貨幣市場，再加上新冠肺炎疫情帶動交易所註冊率及交易量上漲，我對於此一市場的前景是十分看好的！

全球有超過萬家的交易所，您認為 Bingbon 能在全球立足的關鍵點以及最大的競爭優勢為何？

我們的優勢在於良好的用戶體驗、口碑行銷策略，以及合法合規運營的規劃。尤其是台灣用戶最支持我們的兩大特點，就是模擬金系統和跟單系統。

Bingbon 交易平台中有一個模擬金系統 VST（Virtual USDT），其可讓使用者在 Bingbon 平台上，進行模擬盤操作訓練。

而 VST 模擬盤與實盤的操作模式是一模一樣的，方便新手用戶不用付出成本也能熟悉平台操作並且體驗加密貨幣買賣的感覺。當然，模擬金是不可提現的。

由於強調對新手友善，Bingbon 還支援跟單系統。只要是通過實名認證及入金大於 50 USDT 的用戶，就可以開啟帶單功能成為普通交易員，其它用戶可以在社群中搜索到不同的交易員，並選擇是否要完成跟單。

一旦設定好跟單功能，系統將會自動複製交易員進行的所有操作，而跟單者也能針對自身需求，去對交易進行彈性調整。

而且平台規定，交易員當日的總帶單有獲利才會得到帶單收益獎勵；若當日帶單賠錢的話，交易員是不會獲得獎勵的。

另外，Bingbon 平台還有一個「用戶保護計劃」，針對風控能力不高的用戶，在最高槓桿倍數、最高投資金額上做一定的限制，避免他們受到巨大虧損。

透過上述機制，讓許多剛剛進入加密貨幣市場的小白能夠有更多學習的機會，也避免因不夠瞭解而受到鉅額損失。

針對從今年七月一日開始，防洗錢法規上路，金管會也針對虛擬貨幣投資進行實名制交易，您是怎麼看待台灣對於區塊鏈及加密貨幣方面的監管策略呢？Bingbon 又預計何時可以在台灣落地呢？

Bingbon 確實正在朝台灣落地的目標努力當中，但還沒辦法給出一個具體的時間。目前團隊內部正在評估，是否可以先規劃包括 KYC、AML 等合法合規的文件，並且設計在合規後對用戶的配套措施，一切安排就緒再落地，這是我們現在想到最快也最無痛的轉化過程。

因為一旦在台灣設置法人、成立據點，就一定會受到金管會的管制，這中間的溝通成本以及許多原有的設定和機制，都可能對現有用戶造成不便。所以我們正在努力拿捏中間的平衡，希望在用戶體驗不會降低太多的情況下，在台灣合法合規的運營。

而現在 Bingbon 平台的 KYC 為鼓勵但非強制，不過會針對沒有經過實名身份認證的用戶，限制其出金量，若想要有更多的交易量及出金量，就必須得做身份認證。

Bingbon 發展足跡遍及全球，不過每個國家都有其文化及消費習慣，Bingbon 會怎麼去選擇要將業務拓展到哪個國家呢？而進入到不同國家時，行銷策略會做怎樣的調整呢？

Bingbon 早期比較專注於做產品，因為產品是行銷的基礎，所以較多的是藉由口碑行銷來打響知名度。

除了用戶的「返佣機制」，可以用自己的推薦碼去推薦別人註冊使用，藉此得到手續費回饋之外，我們也會與各國的在地團隊合作，將由他們透過線上社群在當地進行推廣行銷。

這樣既被動又主動的推廣方式，就不用每次將產品推廣到不同國家時，又要從零開始，不僅容易遇到信任困難，若要完全不透過當地人脈去拓展一個新的市場，相對來說是相當費力，效果也容易打折。

能否分享一下 Bingbon 對於未來的短中長期目標呢？

因為想要做久、做大、做長遠，所以合法合規會是我們必須要走的路，因而在短中期內，將會持續因應各國當地法規來與時俱進。

另外，未來除了將優化跟單系統、把交易員機制做得更完善，讓其與跟單者有更多的交流互動之外，Bingbon 也將上架與社交有關的新產品，希望能轉型成為「社交型交易平台」，讓平台上的用戶得到更多互動、分享交易策略、資訊交換等機會，這將會比交易所單方面去教育用戶來得快速，行銷推廣上的效率也會提高。

在長期目標上，Bingbon 自詡在未來能成為全球最大也最知名，同時也是最合法合規的交易所之一。

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