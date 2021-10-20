謝繼茂發公開信：中華電明年啟動二階段轉型 全員加薪

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (20) 日發給同仁一封公開信，以「強調挑戰 5G，齊心轉型，承諾加薪」為標題，他強調，明年將啟動第二階段組織轉型，形成以客戶為導向的三大事業群，且預計明年全員加薪，期望能再創高峰。

謝繼茂信中提到，未來三大事業群分別為個人家庭事業群、企業分公司及國際分公司，另外也將成立網路分公司、數據分公司與中華電信研究院，藉此形成三大技術團隊，協助中華電信一路轉型。

以下為謝繼茂寫給同仁的公開信全文：

各位同仁大家好

5G 戰鼓已響，全體同仁面對電信經營環境嚴峻的挑戰，總能交出一張又一張亮麗的成績單。

明年 1 月 1 日起的第二階段組織轉型，讓戰備隊伍成型勢在必行，第一要務是讓目前營收占比達 62% 的個家分公司成立，與既有的企客分公司及國際分公司形成以客户為導向的三大事業群。

同時也成立網路分公司，使行網固網先行整合，與數據分公司及研究院形成三大技術團隊。

在此時期，先行移轉的同仁應樂觀看待此事，同仁早點到該有的事業群或技術群工作，對個人而言，有助於提早擴大連結與視野、發揮專業、累積實務經驗，有更好的職涯發展機會。

對公司而言，也有助於盡早凝結團隊精神、聚焦戰力。其餘尚未異動的單位及同仁，也會透過持續溝通陸續到位，讓公司能展現最大戰力，再創高峰。

未來各事業群會新設獎勵辦法，除了鼓勵同仁勇於開拓業務，也會顧及技術群傑出的支援同仁，相關的獎勵機制會陸續推出，期許同仁對 OT 有更大的信心與支持。

面對電信產業鑼鼓喧天的戰鼓，同仁無不嚴陣以待，今 (110) 年第 3 季止，各項業務都有亮眼的成績，全體同仁的努力功不可沒，我們預計明年全員加薪，至於加薪的幅度與方式，仍須精算，希望大家繼續發揮戰鬥力，在第 4 季仍能創另一波高峰。

身為電信產業龍頭，惟有大家努力挑戰未來、齊心轉型, 才能讓中華電信永續經營成長，翻轉未來，年年都能共享經營成果的喜悅。