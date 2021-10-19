保單責準率明年不變 保費創壽險史上最長凍漲

金管會在每年 11 月左右會公布下一年上半年適用的保單責任準備金利率，金管會今 (19) 日提前公布，因為各幣別公債利率水準趨勢與今 (2021) 年差距不大等因素，明年各幣別新契約責任準備金利率將不變，等於 2020 年 7 月 1 日起，到明年至少 6 月 30 日前，保費創壽險史上最長凍漲期。

保險業者解釋，責任準備金是為因應壽險業經營長期保單未來的給付責任所提列的金額，屬保險公司的負債，因此，計算責任準備金的利率應適當反映市場利率水準，才能確保保險公司清償能力；責任準備金利率愈低，保費將愈貴。

金管會在去年 7 月調降責準利率後，就一路凍漲，當時新臺幣新契約保單費繳費六年以上、保單存續期間 20 年以上的責準利率可達 1.5%，但若躉繳、保單期間只有六年，則利率降到零，也是台灣壽險史上首次出現保單責準利率為零。

美元和澳幣的長年期保單都是落在 0.25- 1.75%；人民幣利率區間為 0.75-1.75%；歐元保單責準率最高只有 1%，由於吸引力太低，因此台灣沒有保險公司出歐元保單。

而金管會今天再公布明年新契約保單則準率，由於各幣別公債利率水準趨勢與 2021 年差距不大，加上綜合考量費率穩定性、消費者權益、業者作業成本等，因此明年各幣別新契約責任準備金利率維持不變，但金管會會持續關注市場利率，於明年間再視情形檢討。

保險業者表示，聯準會上週公布的會議記錄顯示，目前美國經濟已接近聯準會設定目標，預期最早在今年 11 月中旬開始縮減購債，加上通膨壓力，明年升息機率大幅上揚，將牽動保單利率，明年 7 月 1 日的保單利率就可能反應升息。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務經營。