趨勢科技 PC-cillin 2022 雲端版上市 個資防護再升級

疫情橫掃全球，徹底改變人們的生活型態，無論工作、購物、訂餐、上課，甚至是宅家追劇、打遊戲，都比過去更加依賴網路，民眾為了使用各式便利的網路服務，紛紛上線填入個人資料以註冊網路服務，卻沒留意到這些寶貴的個資可能在稍不留意的瞬間，落入駭客或非法集團所設計的圈套之中，為有心人士帶來無限「商機」。根據全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 觀察，現今黑市上最為熱賣的商品前三名正是與民眾每日生活息息相關的個人資料，其中最低者甚至不到新台幣 30 元就能買到，無價的個資淪為價格低廉的交易商品，一旦遭到利用，甚至可能帶來無法估計的損失！

快速變化的疫後網路新世界，需要快速進化的資安防護好夥伴！為協助消費者全方位抵禦資安威脅，守護重要個資，趨勢科技「PC-cillin 2022 雲端版」全新進化再升級，除持續增強防毒、防駭、防詐等核心產品功能，亦快速回應當前資安威脅情勢，於今年新增「個資保鑣」服務，透過個資外洩追蹤，主動監測重要個資是否遭到外洩，讓消費者輕鬆應對每日生活中環伺且多變的網路危機，在疫後的網路新世界超前部署，自在暢遊好安心！

「網路服務帳號」、「遊戲帳號」及「信用卡資訊」竟成黑市熱賣品前三名！

疫情帶動各樣線上活動及服務愈趨活躍，民眾大量註冊各類型網路服務，卻也為駭客開啟了另類「宅經濟」商機，常見手法如透過假冒合法網路服務進行釣魚詐騙，伺機在民眾登錄資料的同時竊取重要個資再轉手盜賣，陷阱之多讓人防不勝防。根據趨勢科技觀察註 1，現今黑市上最炙手可熱的商品正是與民眾生活息息相關的個資，其中最受到歡迎的前三名分別是網路服務帳號 (包含銀行、社交軟體、影音串流平台等)、遊戲帳號及信用卡資訊。其中，最低只需花費 30 元台幣 (1 美元) 就能在黑市購買到信用卡資訊，而影音串流平台帳號竟然也只需花費平均 30-100 元台幣 (1 至 3 美元) 即可購買！

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「在疫情時代對消費者而言最大的資安問題就是如何保護自己的個資。我們看見疫情徹底改變了所有人的行為模式，過去這段時間民眾為了防疫，對網路服務的依賴程度比起過去的任何一個時刻都更深，無論大小事皆在彈指間完成，然而當有如此多的網路服務需要透過提供個資來註冊，潛在的個資外洩風險勢必增加，民眾儘管小心翼翼的保護這些重要個人資訊，卻很難總是做的面面俱到。因應新型態的生活方式，民眾除了保持警覺心，運用專業工具來輔助資訊安全仍是必要的，如此才能及時回應變化莫測的駭客手法，避免成為不法集團榨取利益的商機。」

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示 :「民眾多半不清楚自己的資料是在什麼時候遭到外洩，加上駭客的攻擊與詐騙手法不斷推陳出新，民眾的資安防護意識必須全面升級及落實防禦行動，如果能在事前做好安裝防毒軟體的動作，就能防堵資安損害擴大。這次 PC-cillin 2022 雲端版全新升級，提供個資外洩追蹤服務，透過完整且多樣化的個資監測項目，更全面防護個人重要資料，加上防毒、防駭、防詐全方位保護，讓民眾不論網購、追劇、玩遊戲，都能安心暢遊更放心。」

PC-cillin 2022 雲端版全新上市 個資防護交給專業，在網路世界裡安心暢遊 !

趨勢科技 PC-cillin 2022 雲端版不僅強化防毒、防駭、防詐功能，今年更首創新增個資保鑣服務，全力守護民眾的無價個資！個資保鑣註 2 搭配個資外洩追蹤機制，可以主動監測用戶個資是否在暗網中遭到外洩，個資監測項目包含電子郵件、密碼、網銀帳號、信用卡號、社群帳號，以及手機、駕照和護照等資訊皆有涵蓋，一旦監測到用戶個資暴露在洩漏事件中，將即時提供預警通知，並提供應變建議，以避免損害擴大，提供最全面的安心防護。

此外，趨勢科技 PC-cillin 2022 雲端版透過 AI 人工智慧搭配多層式防護技術，主動識別潛藏在網路的惡意軟體與連結，在惡意威脅出現時搶先攔阻，防範各種未知網路威脅。同時可跨平台防護手機、平板與電腦，更率先支援最新版 Windows 11，無論民眾使用哪種裝置，通通都可以在網路世界裡安心暢遊，不用擔心落入駭客陷阱。為慶祝 PC-cillin 2022 雲端版上市，趨勢科技祭出全面優惠防護優惠方案，慶祝新品上市，現在購買 PC-cillin 2022 雲端版三台防護版，登錄送 $500 元 7-11 電子禮券，再抽 iPhone 13。

PC-cillin 2022 雲端版防毒、防駭、防詐兼顧個資，全面保護電腦和行動裝置安全，其他完整功能包括：

1.【防範勒索病毒】最嚴密的檔案防護：

「勒索剋星」功能可有效阻絕勒索病毒攻擊，即時阻擋勒索病毒加密，隨時保護重要檔案和照片影片。今年升級更強化勒索病毒偵測能力，可防範正常程式遭駭客利用，即時封鎖正常程式遭勒索病毒操控執行的惡意行為，全面守護上網裝置與個資安全。

2.【封鎖詐騙網站】一頁式詐騙、釣魚簡訊及假粉專，全面杜絕：

大幅強化對於詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力！獨家「詐騙剋星」功能，可自動過濾詐騙簡訊，辨識網址安全性。針對日益增多的投資詐騙簡訊和假粉專釣個資的攻擊手法，也能透過獨家的假帳號特徵比對技術，即時封鎖假臉書帳號和 Line ID，防範駭客利用假社群帳號進行網路詐騙與攻擊，避免帳密個資被竊。

3.【網購安心 Pay】線上交易防護，買遍全世界都安心 :

隨著網路購物、行動支付日益盛行，「安心 Pay」功能為線上購物前確保線上交易安全性！無論瀏覽購物網站或使用網路銀行，可即時阻擋以竊取交易資料為目標的惡意攻擊，防止重要個資被竊。無論疫情宅家遠距購物，或使用行動支付落實防疫零接觸，都不用擔心落入駭客陷阱！

4.【效能輕快無擾】宅家追劇、玩遊戲不受干擾，同時享有安全防護 :

PC-cillin 2022 雲端版採用全球獨家主動式雲端截毒技術，讓電腦無負擔更輕快。用戶在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，「無干擾模式」將自動開啟，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或 Line 等應用程式，不干擾遊戲進行且仍可獲得安全防護。

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