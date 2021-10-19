DIZO空力車EPIC Pro改版升級

DIZO 身為台灣在地品牌，其一大賣點，當然就是在台灣設計與生產，而且其母公司「明安國際」擁有「鈦合金精密鑄造」與「輕量化複合材料」兩大主要開發製程應用核心技術，掌握高階輕量碳纖維預浸材料，與多元複合材料設計開發及產品應用的關鍵生產技術，能依照不同產品特性與客戶需求量身客制，運用在航太、AR（Augmented Reality）、3C、工業製品、電腦機殼、高階汽機車、運動器材、自行車等各大國際知名品牌產品上！

正因為母公司深厚的研發設計能量，及全方位產品開發解決方案，所以明安國際也幫許多歐美公路車品牌代工。而將這些技術與經驗應用在自有品牌 DIZO 上的「EPIC 空力車」，更進一步採用集團關鍵碳纖維輕量化奈米材料，與綠能環保製程技術，讓新一代 DIZO 自行車產品更具競爭力！

採用全隱藏式內走線

DIZO 的 EPIC Pro 高階空力車款，在去年參選台灣精品獎比賽，榮獲 2021 年台灣精品獎的榮耀！今年再改版推出，將整台車架龍頭部位升級改款，EPIC Pro 與 EPIC 兩款車款都採用了全隱藏式的內走線設計，從外觀上完全看不到一條變速與煞車的走線，讓外型上更為簡潔俐落，車身搭配一體式把手為車架提供了一種簡潔、集成且符合空氣動力學要採用全隱藏式內走線設計求的電纜佈線解決方案，一眼看去就是帥氣。

新一代改款的 EPIC 空力車，是一台運用高科技材料，追求超低風阻，將高剛性與高韌性結合，且操控性傑出的高階空氣力學碳纖維公路車。在全面升級為全隱藏性內走線後，不僅在騎乘上不會有外露線的干擾，也讓握把手感的舒適性上大為提升，更重要的是，市售的其他品牌「全隱藏式走線」設計高階空力車款，價格動輒一、二十萬以上新台幣，而 DIZO 自行車提供了中、高階的車款上作選擇，並充份展現了在地研發生產的優勢，有品質與性能上的保障，也有最具競爭力的價位！

內在性能與俐落外型合一

EPIC 車架車身塗裝以消光黑為主體，設計上採用象徵箭羽般黑色與金色的斜紋線條點綴車身，猶如一隻全力飛射出的黑色弓箭馭風飛行，打造出 EPIC Pro 俐落感與速度感合一的外型。

此外，一體成型的前叉搭合世界最輕、最強、最耐磨的 Dyneema 纖維，為車界鮮少使用的特殊材料，這種頂級纖維常被用於防彈衣、重型吊裝（纜繩、吊索）、裝甲防護等領域上，EPIC 將此材料應用於自行車前叉，以提供耐衝擊與高安全的結構性能。車架後下叉（RC）長度設定在業界最短的 405mm，可使車身後三角剛性更強，並增加抽車與加速上的效能，而特殊的「五通與後下叉左右不對稱」設計，為強化碟煞側在煞車制動上提供完美的平衡，最終造就輕量化、空力化、剛性、加速度、操控、安全等 6 大項性能上的最佳表現。

另外 EPIC 推出「星夜黑」與「墨夜綠」二種塗裝，顏色的特殊性與外觀設計讓車子的辨識度更高，車架製程維持高於 ISO 4210 標準 20% 的嚴苛測試，並使用日本高剛性（40T）碳纖維搭合獨家專有奈米樹脂配方，碳纖布料採用 0 度、30 度與 3K 大片布料交疊設計而成，有效減少接合處達到強化結構、保持吸震、加強彈性的技術。車架下管設計採獨特「D 型截斷管型」，有效增添整體剛性與空力效果。尤其在改良後的頭管與五通剛性上能大幅提升 20%，讓新一代 EPIC 保有輕量的優勢，整體性能表現上卻更為強壯與精實。

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來源：《單車誌》

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