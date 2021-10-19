Liv新世代女性競賽公路車Langma Disc

記得當 Shimano 推出女性小手版的煞變把後，用過的女性都叫好，小小的貼心設計卻讓女性車友都感到大大的便利！那麼，妳怎麼會不選擇女性專用的公路車呢？

唯一從女性出發的單車品牌

過去自行車不管是產業界或是消費市場，都是以男性為主。想當然自行車產品的設計，也都以男性為主，很多品牌根本沒有女車，也因此早期很多女性車友要買車時，幾乎都只能選最小尺寸的男車。但個頭嬌小的台灣女性，要去騎這些西方品牌的公路車，常常發生的狀況是，即使最小的尺寸還是太大，或是即使尺寸合了，但車架幾何的配置上，卻怎全球唯一女性專屬麼樣都不適合，但也就只能這麼將就騎了。

▲從女性的角度出發，來設計和製造 Liv 品牌所有的車架、零件規格及商品配件。

直到巨大集團旗下，成立了 Liv 這個女性專屬的品牌，才改變了這一切。如同前面提到的 Shimano 小手版煞變把，也正是因為 Liv 品牌創辦人 Bonnie，有感於女性的需求，特別與 Shimano 協商，才誕生了這個專為女性考慮的貼心設計。

就是這樣的心思，從女性的角度出發，來設計和製造 Liv 品牌所有的車架、零件規格及商品配件，原本冷冰冰的零件，多了一點體貼的溫度，就能讓女性車友感受到那股熱情。現在台灣路上已經隨處可以看到，女性車友騎著、穿著 Liv 美美上路的身影。

同樣的強與輕但女性限定

像是近期 Liv 就發表了全新的 Langma Disc 系列，外型視覺上的設計感，一直是 Liv 車款的強項。這次也與德國默克集團合作，在 Langma 車架上使用最高端的技術做到專利輕透塗裝，保留碳纖車架質感，卻又閃閃動人的絕佳美型，簡直就像從皮膚裡透出亮光來的少女美肌，絕對會是愛美女性的最愛。當然 Liv 品牌不是只有車子好看而已，公路車該有的競賽元素、性能表現，可是一點都不會少，這款 Langma Disc 就要提供給女性騎士更輕、更強、更快的騎乘表現。

無論妳是公路騎行的業餘愛好者，或是專業的 UCI 世界巡迴賽選手，全新的 Langma Disc 全產品系列，提供了 5 個不同的價位，給想要在比賽中脫穎而出的妳，或是尋求無與倫比的騎乘體驗的妳。

當然車友們聽到 Langma，就一定會直覺地把它與 Giant 旗下的經典車款 TCR 相比。也沒錯，TCR 就是男性版的 Langma；Langma 就是女性版的 TCR，那為什麼還要分兩台，一台不能通吃男女消費者嗎？雖然兩台車訴求的競賽功能是相同的，但女性在先天的身體構造上，就是與男性不同，像是女性的肩寬較小、臂長較短、骨盆較寬、上半身比例較短、手掌較小，可以說存在了許多相當明顯的差異。

所以就算是一樣的競賽、爬坡訴求，但在 Langma 的幾何設計與零件搭配上，就要設計更適合女性的騎乘習性，像是為肩寬、手掌長度較小的騎士提供專屬的車首設定及車手把，讓女性在騎乘能夠更舒適、過彎時更穩定，並且減少疲勞感；也針對女性的平均坐骨寬度較寬，採用 Liv 的專屬座墊設計以符合女性的需求。

專為女性設計的一級競賽車款

「我們的唯一目標就是打造出業界中最頂尖優異的公路自行車，而 Langma 就是我們今天的成果。」巨大集團行銷長 Phoebe Lu 表示：「全新的 Langma 設計是延續第一代 Langma 全能型公路車的優異表現，不論是爬坡或是一般的騎乘，皆能激發騎士的潛能。」

Langma 的取名構想是擷自聖山「珠穆朗瑪（聖母峰的西藏文）」的發音而來，恰巧也呼應到這台車主打的性能，為全能型的爬坡競賽車。全新的 Langma 系列在空力造型管件、車手把及座墊上皆有創新。從第 1 次的騎乘開始，就提供最適合的騎乘設定與驚艷的騎乘效率。這台車是由 Liv 最頂尖的工程師、產品設計師、職業選手、空氣力學專家共同測試及開發，打造出 Liv 產品線中最快、踩踏效率最好的一台公路車。

4 年贏得 47 場比賽勝利

「第 1 代的 Langma 已經是相當完美的一台公路競賽車，而我們最新的碳纖製造工藝讓它更上一層樓。」Liv 公路車首席工程師 Sophia Shih 指出，「我們採納職業車隊的回饋，一步一步將 Langma 打造完成。在幾何上做了微調，讓它能夠容納更大的胎寬，同時強化了剛性重量比以及整車的空力設計細節。」

Langma 至 2017 已經在 UCI 的賽場上證明了自己，在短短的 4 年中，拿到 47 場比賽勝利以及 6 座國家冠軍的頭銜。Coryn Rivera 在 2018 年的美國國家公路車錦標賽騎上 Langma 拿下勝利，之後的 2 年 CCC-Liv 車隊也騎著 Langma 征戰四地，尤其車隊主將 Marianne Vos 與 Langma 可說是合作無間，共計拿下 23 座單站冠軍、女子環法賽冠軍、UCI 世界巡迴賽積分總冠軍以及多個勝利。與 CCC-Liv（今年改名為 Liv Racing WorldTeam）的頂尖選手合作、經過無數次的測試與開發，Langma Advance SL Disc 正式成為 2021 賽季的職業車隊隊車。

「Langma Advance SL Disc 是一台非凡的公路競賽車，速度快、效率高。」今年 3 月在 LeSamyn des Dames 比賽中，騎上全新 Langma 獲得首勝的 Liv Racing WorldTeam 比利時籍選手 Lotte Kopecky 說：「它的力量與踩踏性能，讓我深深地相信我會贏得比賽。」

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來源：《單車誌》

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