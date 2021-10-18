「2020 Kiss Science—科學開門，青春不悶」 全臺93個場域雲端群聚，接力開箱

「2021 Kiss Science—科學開門，青春不悶」今 (18) 日於科技部舉行啟動典禮，由吳政忠部長親自主持，文化部李連権次長、農委會陳駿季副主委、國研院林博文副院長均出席這場盛會，與內政部、教育部、經濟部、交通部、衛福部等部會代表，以及 93 個場域人員線上互動，在大家齊喊「Kiss Science, Make a Difference!」的歡呼聲中，揭開活動序幕。

為厚植科技人力，科技部透過各類推廣計畫舉辦科普活動、產製科普影片、出版科普刊物，並藉由「科技大觀園」、「科普新視界」等數位平臺推廣宣傳，期能向下扎根，激發年輕世代對科學的興趣，提前布局，以培育有潛力之科研人才。

過去兩年，COVID-19 疫情肆虐全球，翻轉人們的生活樣貌，也加速數位轉型的腳步。以人工智慧為核心的新興科技正席捲全球，日益形塑物聯網世界，面對新一波的技術變革，科技政策也必須具有前瞻性和宏觀視角。臺灣未來的科研發展，將秉持「穩定中求成長、變局中掌先機」的理念，朝「創新、包容、永續」的目標，以精準健康、半導體、數位轉型、AI、5G 與 6G 的新世代網路、資訊安全、前瞻的網路建設為願景，進行全方位擘劃，希望能深化以人為本的價值創造，並透過多元管道、豐富題材推廣科普教育，鼓勵年輕人將來以科研為志業，讓臺灣競爭優勢保有源源不絕的支撐能量。

為了營造更有趣的科學教育環境，科技部自 108 年起，首次辦理「Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，驚豔全臺，每年均開放超過 50 個場域，吸引約 6,000 人次參加。今年度受疫情影響，改以線上展方式舉辦，共有 93 個場域共襄盛舉，較去年增加約 1 倍，規模歷年最大。參與單位包括政府部會及其主管法人轄下研究中心、AI 創新研究中心、特色領域研究中心、3 個科學園區、國家研究船隊，以及大學實驗室)，搭配 23 個精選場域 360 度環景圖、活潑俏皮的線上互動遊戲、懶人包圖卡，以及導覽、動手做、演講等近 200 部精采科普影片，希望全臺年輕學子都能透過生動有趣、虛擬實境的方式，關注臺灣科研成果及全球未來科技趨勢，以知識墊高視野及創造力，進而推升國家的全球競爭價值。

本次開放的 93 個場域中，由各部會及其轄管法人規劃策展者共有 58 個，占 62%，不僅開創大型科普活動數位轉型及跨部會合作新模式，也為活動注入創意，展現較往年更為新穎豐富的內容。例如，在農委會農業試驗所推出的「花卉中的『蘭』寶堅尼」可了解如何利用生物科技及產期調節技術，培養出絕美蘭花；內政部建築研究所「把 AI 帶回家」則深入智慧化居住空間展示中心，感受更便利聰明的生活情境；教育部 5 大展館更包羅陸海空，不僅可進行天文觀測，實探臭氧與細懸浮微粒，也能一窺海洋生物多樣性的風貌；經濟部「試車場 360 度大探索」讓您在全臺唯一國際級試車場，體驗精準測量的專業與用心；交通部「揭密氣象預報的誕生」帶領民眾來趟中央氣象局之旅，了解天氣預報背後的科學原理；「COVID-19 科技防疫」則由國家衛生研究院解析新冠肺炎有多難纏，也告訴大家如何正確防疫；文化部「從 C-LAB 起飛，翱翔創新的藍天」讓您眼睛一亮，看見臺灣當代文化劇場匯聚藝術、社會和科技所擦出的火花；而進入「飛躍 30 迎向未來—人造衛星的祕密」，除可探見國家太空中心構築太空夢的歷程，也可透過美國國家航空暨太空總署 (NASA) 科學家劉登凱博士的精闢演講，汲取前沿太空知識。

科技部表示，本次線上展以 5 大活動主軸展現，分別為: 生技醫療、數位資訊、永續發展、尖端科研、跨域學習，以一周一主軸接力、輪番開放場域活動影片，持續延燒青年學子參與熱度。活動長達 1 個月，每周都有驚喜，民眾在學習科技新知的同時，也能集點抽獎，全程活動至 11 月 20 日落幕，敬請把握機會，踴躍參加。