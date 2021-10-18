Q4波動升溫 精選低波動平衡型基金

甫進入第四季，全球金融市場就面臨美國政府債務上限危機、中國限電政策兩大干擾，第四季投資市場波動增加恐成常態。瀚亞投資表示，市場永遠無法預測黑天鵝何時會來臨，想要降低波動干擾，必須從分散風險做起，建議投資人布局波動度較低的平衡型基金。

目前市場上多數平衡型基金，債券部位大多是以高收益債券，或者新興市場債作為核心資產，瀚亞多重收益優化組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 是少數聚焦投資等級債的平衡型基金。其投資策略採取「穩健資產抗波動、多重配置抓機會」兩大主軸，一方面透過拉高防禦性的高品質債券，如投資等級債，達到下檔保護的功效；另藉由分散布局股票、高收益 / 新興債券等風險性資產，甚至是趨勢型產業，抓住不同市場的成長動能。

該基金重視下檔防禦，擁有低波動度特色，適合納入資產配置核心部位。根據 Lipper 資料統計，截至 2021 年 9 月 30 日，該基金近 1 年波動度為 5.85%，低於跨國投資 - 平衡型基金同類型平均的 8.44%；近 2 年與 3 年波動度分別為 9.23％、7.99%，同樣低於同類型基金平均的 12.32%、11.06%。歸功於投資組合中防禦部位：高品質債券比重約 4 成， 其中持有 M&G 收益優化基金 (本基金配息來源可能為本金) 約 27.8%、投資等級債約 10.8%。

基金經理人林如惠表示，未來觀察指標方面，由於近期國際市場雜音和變數較多，應多留意中國限電措施帶來的後續影響、經濟復甦下全球通膨升溫數據變化，以及美國政府債務上限問題，將會是牽動第四季全球金融市場的關鍵。

展望 Q4 投資環境，瀚亞投資指出，從基本面與經濟成長力道來看，整體金融市場前景依舊樂觀，將謹慎觀察短期中國和美國帶來的市場變數。由於市場輪動快速，基金股票布局以全球型為主；債券投資目前以較具收益吸引力的信用債，股債彈性配置，嚴選低波動度的平衡型基金，將是第四季因應市場波動的最佳基金投資標的。

警語

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。

本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw、基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、瀚亞投信官網：https://www.eastspring.com.tw，或於本公司營業處所：台北市松智路 1 號 4 樓，電話：(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。