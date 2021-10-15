TTA CXO早餐會 探索台灣太空產業大未來

今年一月，臺灣本土自製的玉山號以及飛鼠號立方衛星搭載 SpaceX 火箭一起升空，亞馬遜創辦人貝佐斯創立的藍源（Blue Origin）以及英國連續創業家理查德 · 布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍銀河（Virgin Galactic）太空旅行的火箭發射，都點燃了臺灣關於太空產業未來發展的討論熱度，也增加了許多新創、技術團隊將自身技術應用於太空的可能性。

TTA CXO 早餐會臺灣創新技術博覽會（TIE）限定場 10 月 15 日登場，以「臺灣太空產業大未來」作為論壇主軸，邀請科技主播路怡珍擔任主持人，與兩位 TTA 新創校友及中央大學太空領域專家，以不同角度探討 5G、人工智慧、物聯網 (AIoT)、通訊傳輸、衛星航電等領域，與如何切入全球太空產業鏈的前景。

科技部產學及園區業務司副司長涂君怡表示，隨著 5G 時代的演進，太空科技已成為全球角逐的新戰場。科技部 TTA 以培育潛力臺灣新創及學研團隊為目標，也看見新創在太空領域的機會，希望透過深化產官學合作能量，將太空技術創新整合，進一步將臺灣品牌推向國際與太空。

論壇上，中央大學張起維教授分享飛鼠衛星的深太空任務，並感謝科技部、教育部與國家太空中心的支持，讓台灣第一個自主開發與實現的衛星科學任務能夠完成階段性任務。張起維表示，飛鼠衛星雖因電力次系統重啟電路抗輻射能力有待加強，而提前終止運作，但已開發出一個在軌道上可以滿足通訊、發電、姿態功能的衛星，未來將運用這邊的飛行經驗，持續培養太空人才。

研稜科技總經理張書維表示，SpaceX 將衛星發射成本降低，未來幾十年仍需透過衛星的發射，讓高速傳輸能夠涵蓋全球。稜研深耕毫米波技術、5G 開發與 AiP 模組研發，透過整合化合物半導體降低通訊成本，提升臺灣在供應鏈的競爭力。

張量科技執行長顏伯勳指出，太空產業有做應用、做系統、元件及代工，一直以來台灣在代工方面扮演重要角色。但太空產業的需求量並沒有這麼多，因此需要更多機會讓工程師學習，讓台灣可以往系統端去發展。而當新太空經濟時代來臨（New Space Economy），找到如何商業化及降低成本的關鍵，將會是臺灣未來的機會。

TTA CXO 早餐會是打造新創社群資源分享的交流平台，透過每個月主題性的分享，提供新創 C-level 階層與投資人、企業、產業專家有更緊密的對談機會，促進彼此人脈串接及提升潛在合作機會。期望透過此次論壇交流，促成新創團隊思考切入太空產業鏈的可能性，為拓展臺灣太空產業大未來激盪出新火花。