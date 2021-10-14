凱基期貨積極造市 獲期貨鑽石獎肯定

凱基期貨於今年度臺灣期貨交易所舉辦之期貨鑽石獎當中表現優異，分別囊括「期貨經紀商交易量鑽石獎」與「期貨自營商交易量鑽石獎」第二名兩獎項。在國際新冠疫情肆虐與金融市場瞬息變動之際，凱基期貨依循中華開發金控「數位躍升」及「顧客導向」策略，持續調整並規劃嶄新的營運模式，同時不斷深耕智慧交易服務，為投資人創造更契合的交易體驗。

凱基期貨總經理陳瑞珏表示，臺灣期貨市場近年來規模不斷擴大，期貨市場在 109 年交易量達 3.41 億口，年成長 30.9% 創歷史新猷；並在 110 年上半年再創歷史新高，日均量較 109 年再成長 28.5%。凱基期貨在推廣期貨業務上不遺餘力，並在數位金融上持續精進、創新，致力提供投資人安全便捷的專業服務，獲得「期貨經紀商交易量鑽石獎」，就是對凱基期貨的肯定。凱基期貨為滿足投資人多元市場交易需求，打造「期開運 - 新版凱基期貨線上開戶」平台，方便客戶從開戶、入金到受託買賣等核心作業都能透過居家辦理，期望未來持續共同為期貨市場再創佳績。

此外，凱基期貨也獲「期貨自營商交易量鑽石獎」肯定，顯示凱基期貨在造市上的積極與成果。去年期貨交易環境變動甚多，東亞的鄰近交易所積極推出與台指連結新產品，同時新加坡交易所摩台期貨亦已退場的狀況下，大幅牽動自營商在台指期的策略佈局；在此劇變之下，凱基期貨積極調整策略佈局，挺過風波更化為轉機再上層樓，與臺灣期貨市場一同成長。

凱基期貨將持續致力實現中華開發金控「以客戶為中心」及「值得信賴」企業價值，打造完善的交易環境，並提供更多元適切的交易標的，成為期貨投資人最佳的經紀商選擇；並積極拓展國際市場，爭取更多國際投資人參與台灣期貨市場，推動臺灣期貨市場邁向更高的里程碑。