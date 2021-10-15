〈美股盤前要聞〉美將公布9月零售數據 美股期貨上升

美國今日將公布 9 月零售銷售、10 月密大消費者信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.546%。美股期貨週五 (15 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨跌 0.32%，那斯達克 100 期貨漲 0.27%。

1. 拜登簽署短期舉債上限法案解燃眉之急

美國總統拜登周四簽署法案，暫時調高舉債上限到 12 月初，暫時免於可能引爆經濟災難的債務違約威脅，這代表美國 12 月 3 日將須同時面臨舉債上限和政府關門的問題，因當天也是短期支出法案屆滿的日子

眾議院周二通過參議院上周同意的法案，交由拜登簽字生效，將把法定舉債上限增加 4800 億美元，供聯邦政府運作到 12 月 3 日。但參議院共和黨人已明白表示，不會支持 12 月再度提高舉債上限。

美國財長葉倫先前曾警告，美國將在下周一 (10 月 18 日) 觸及舉債上限，如今暫時提高債限，等於確保美國可以繼續履行償債義務。

2. 美鋁 Q3 獲利續創新高

全球第三大氧化鋁生產商美國鋁業 (Alcoa) 周四 (14 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收與獲利持續創下新高，優於市場預期，預期今年將強勁成長，出貨量有望出現雙位數年成長表現，盤後大漲 6%。

美鋁 (AA-US) 第三季營收 31.1 億美元，年增 31.4%，季增 10%，優於分析師預期的 29.3 億美元。和去年同期相比由虧轉盈，淨利 3.37 億美元，創公司單季新高；調整後每股盈餘為 2.05 美元，優於預期的 1.76 美元。

美鋁執行長 Roy Harvey 在財報聲明中表示，將啟動 5 億美元新股票回購計畫，使股票回購規模達到 6.5 億美元。

3. 微軟旗下領英扛不住監管打壓 宣布關閉中國版網頁

微軟旗下專業人士社群網站「領英」（LinkedIn）周四（14 日）表示將關閉中國版領英，原因是面臨中國更高的監管要求，此舉也象徵最後一家在中國公開營運的美國大型社群媒體網站終結。

領英聲明表示，公司是在中國面臨「更具挑戰的營運環境」與「更高監管要求」之後才出此下策，並且說這七年營運以來，中國在分享與保持訊息暢通等社群媒體功能方面的進展相當有限。

領英說，之後會用一個限制文章分享與新聞報導的求職平台「InJobs」取代原有服務，以符合中國政府的監管要求。

4. Counterpoint：第二季全球手機廠獲利蘋果獨佔 75%

周五 (15 日) 研究機構 Counterpoint 公布第二季全球手機市場概況，從營收和獲利的角度來看，蘋果 (AAPL-US) 仍穩居全球第一。第二季，全球手機市場獲利的 75% 被蘋果拿走，總營收則有 40% 被蘋果奪下。而蘋果手機出貨量卻只占全球手機出貨量的 13%。

雖然蘋果今年第二季數據仍然不差，但與去年第四季相比已有所下滑。去年第四季時蘋果占全球總營收的 50%，獲利比重高達 86%。

不過第四季一向是蘋果新機種的出貨旺季，合理來看也應該是表現最好的一季，至於其它手機品牌廠多半策略會搶在蘋果新機推出前搶先推出自家旗艦款，因此可以在其它季度上看到縮小與蘋果之間的營運差距。

5. 比特幣又見漲勢 價格直逼 6 萬美元大關

比特幣價格在台北時間周五 (15 日) 上午急漲，自 57000 美元附近起攻，至下午 13:05，已突破 59700 美元，直逼 6 萬美元大關。

此前報導指出，美國證券交易委會 (SEC) 準備允許第一個美國比特幣期貨 ETF，成為這波強漲前最重要的利多。

據 CoinDesk 報價，比特幣價格暫報 59341.39 美元，24 小時上漲 3.34%。大多數主要的替代幣也轉強，特別是以太幣，上漲近 4.35%，至 3795.46 美元。