健和興Q3獲利衝高 前3季EPS 3.54元賺贏過去任何一年

連接器及端子廠健和興 (3003-TW) 今 (14) 日公告第三季自結稅後純益 2 億元，季增 19%、年增 168%，每股純益 1.27 元，創掛牌以來新高；累計前三季稅後純益 5.58 億元，年增 95.7%，每股純益 3.54 元，除了創下同期新高，更已經超越過去任何一年的獲利表現。

健和興 9 月營收 4.27 億元，月增 11.4%、年增 50.4%；營業利益 1.03 億元，月增 12.9%、年增 107%；稅前盈餘 1.13 億元，月增 55.2%、年增 228%，每股稅前盈餘 0.72 元，每股純益則來到 0.5 元。

健和興第三季營收 12.1 億元，季增 1.4%、年增 44.7%；營業淨利 2.92 億元，與前季相當、年增 106%；營益率 24.2%，季減 0.3 個百分點、年增 7.2 個百分點。

累計健和興前三季營收 34.65 億元，年增 45%、營業淨利 8.17 億元，年增 55.7%、營益率 23.6%，年增 0.3 個百分點。

健和興第三季車用連接器、充電槍及 5G 基站、綠能等需求延續，加上漲價效益持續發酵，第三季營收力抗下游缺料逆風，續創新高，營業淨利、稅前盈餘，均來到單季新高。