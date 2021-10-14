主動型台股基金展實力 績效勝大盤

近兩年加權指數突破 1990 年以來的 12,682 點天險關卡，並且一路往上最高來到 1 萬 8 千點附近，頗有挑戰 2 萬點大關的意圖。隨著台股投資市場越來越火熱，各項台股連結商品也為人津津樂道，包括主動型台股基金、被動型台股 ETF 等。瀚亞投資指出，主動型台股基金透過研究團隊的專業選股能力及操作，追求在短中長期都能戰勝大盤的成果！

根據 Lipper 資料統計，截至第三季底為止，今年來加權指數含息報酬率為 17.9%，在全球股市中屬前段班資優生；不過主動型台股基金表現更勝一籌，今年來平均績效為 23.5%，當中位於前段班的基金更是交出報酬率 3 成以上的成績單；至於連結台股的國內 ETF 平均報酬率為 18.3%，小幅超越大盤。

若將時間拉長來看，主動型台股基金績效勝出大盤以及 ETF 的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為 39%、66.4%，跟 74.8%；同期間市場台股基金平均績效分別為 43.2%、72.8%，以及 89.7%；反觀國內 ETF 平均分別為 36.9%、61.6%，與 66.1%，落後大盤報表現。

瀚亞投資長劉興唐表示，隨著全球股市來到歷史高檔位置，指數上漲空間相對有限，台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下，台股基金依舊交出亮眼的成績，充分展現出主動型基金的能力及價值，對於台股投資人來說，台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。

瀚亞投資旗下擁有四檔台股基金，分別為瀚亞高科技基金、瀚亞菁華基金、瀚亞外銷基金，以及瀚亞中小型股基金。其中瀚亞高科技基金今年來在國內股票型 - 科技類型基金中排名第四，瀚亞菁華基金更是在 80 檔國內股票型 - 一般類型基金中排名第七，成績斐然。在瀚亞台股研究團隊操作下，兩檔基金無論短、中、長期績效皆位於同類型基金前段班。

展望台股後市表現，瀚亞台股研究團隊指出，甫進入第四季，台股就受到如美國調高債務上限、中國限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾，加權指數迎來高檔修正。惟就基本面、景氣循環周期來看，股市多頭市場尚未走完，預計接下來還有機會再出現高點，建議投資人可以利用定期定額，或者單筆分批布局的方式，持續參與台股投資機會。

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