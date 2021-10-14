永陞晶璽 新店市公所站最強24坪 沒有之一

在新店正核心的新店市公所站步行 5 分鐘、距離 400 米的精質地段，買演藝圈天王天后都收藏的「天開圖畫」建商品牌最新成屋案「永陞晶璽」，即買即住，台北市一半價就買得到，「少少 20 幾戶，難怪 17 坪秒殺，24 坪熱銷！」對雙北找小坪數的購屋者來說，點要對、預算之內、最好不必再等三五年，還可以是大品牌，重點是要真心喜歡的… 這樣的條件有多難？這幾年有在認真估狗「2 千萬以下、捷運二房」的人都清楚。

地產業者分析，屬於新店市區外圍的央北重劃區，捷運要靠小碧潭支線與環狀線，新案開價連連創下 7 字頭；「永陞晶璽」位於松山新店線上，一班捷運貫穿台大公館、西門町、南西百貨商圈、松江金融商圈、小巨蛋、松山車站，附近新店行政園區公辦都更案住宅棟行情已來到每坪 80 萬，最小 29 坪戶都要破 2 千萬，同樣共享市公所站周邊北新路商圈機能與行政生活園區商辦、國民運動中心溫水泳池，更凸顯出「永陞晶璽」24 坪總價 1800 萬的魅力。

面對當前高房價與通膨泡沫的疑慮，《住展》雜誌研發長何世昌認為政府這次調控反應迅速，多頭走勢漲幅不會太大，卻會延續更久，「打不過就加入它」促成今年房市熱度。加上現今的預售案受缺工問題影響，普遍拉長契約工期，客戶等待期比過去更長，「永陞晶璽」就在先「買小」、「買現成」的購屋策略建議下，吸引與新店有地緣關係的科技業工程師、準新人、醫師、文山中正區退休族、五峰重劃區高資產客與子女在台北工作的父母為二代買房。

永陞建設是台北市名宅推手，知名業績包括天開圖畫、藍田陞玉、永陞鳳翎、林語堂，明年更預計在安和路上推出基地 500 多坪總價破億的百坪豪宅，不過董事長總經理都是建築人出身的永陞在打磨小基地上也極為用心，八年前吉林路質感出眾的小品建案「沐光」，至今仍在吸引路人目光。

「永陞晶璽」在近百坪角地打造小坪數產品，邊間室內採光充足，每戶配備大金空調主機、TOTO 免治馬桶、德國 V&B 面盆、GROHE 淋浴龍頭、Panasonic 暖風機等，採用日本三菱電梯搭配夏普離子除菌、德國倍世 BWT 淨水系統，規劃、建材比照品牌一貫的精品級檔次。

對比 24 坪同級產品，在新店新案不斷的央北熱區內，往往就只是社區內「最委屈」只能有單面採光、擺不下四人餐桌的戶別，但在「永陞晶璽」單層均質三併、戶戶三面採光、衛浴開窗、部份客廳挑高 4 米 2 的規劃下，讓目前該案好評熱銷中的 24 坪，一舉成為新店 24 坪的首選。

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