〈能源盤後〉WTI自7年高點回落盤整 5日來首收低 仍穩坐80美元以上

週三 (13 日) 交易，原油期貨價格下跌，WTI 原油期貨價格自近 7 年高點下滑，創 5 個交易日來首次收低，係因對全球經濟成長前景和中國石油需求前景的擔憂情緒，對原油構成壓力。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，在中國海關數據顯示 9 月原油進口量較上月下降 5%，較去年同期下降 15% 之後，油價走低。

「交易員和投資者看到越來越多證據顯示，能源價格上漲造成了全球經濟風險。通膨是今明兩年全球 GDP 成長預期遭下調的主因之一，其中以能源價格上漲對工業和製造業活動造成的衝擊為最。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 20 美分或近 0.3%，收每桶 80.44 美元，盤中低點達 79.42 美元。

前一日 WTI 原油期貨連續第四日上漲，收在 2014 年 10 月 30 日以來最高價位。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 83.18 美元。

Sevens Report Research 分析師指出：「原油期貨仍處於明確的上升趨勢，因為 WTI 原油期貨仍很輕鬆地收高於每桶 80 美元價位，接近多年高點，但因為近期漲勢迅速，所以 WTI 在 80 美元附近進行盤整也不足為奇。」

OPEC 週三發布月報，維持 2022 年石油需求成長預期不變，仍為 420 萬桶 / 日，而全球石油需求平均為 1.008 億桶 / 日。

OPEC 適度下修 2021 年需求成長預期，自先前估計的 596 萬桶 / 日調降至 580 萬桶 / 日，係因今年頭 3 季的實際數據低於預期，但受到季節性石油旺季和取暖燃料需求的推升，加上高價天然氣推動市場轉用石油產品，本季需求成長的假設相當健康。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，中國 9 月每日原油進口量不到 1000 萬桶，較 8 月所見水準低了 50 萬桶 / 日，同時天然氣進口量上升至 1062 萬噸，為今年 1 月以來最高水準。煤炭進口量達到 3290 萬噸，為今年最高。

API 週三稍晚公布美國原油庫存報告，上週 (10/8 止) 原油庫存增加 520 萬桶、汽油庫存下降 460 萬桶、蒸餾油庫存下降 270 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (10/8 止) 美國原油庫存減少 50 萬桶、汽油庫存減少 40 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬桶。

其他能源商品交易

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5% ，收每百萬 Btu 5.59 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲近 1% ，收近每加侖 2.406 美元，為 2014 年 10 月以來最高收盤價。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.521 美元，為 2014 年 10 月以來最高收盤價。

俄國總統普丁受訪時否認了俄國曾扣住對歐洲的天然氣供應量之說法，並稱「必須與天然氣公司 Gazprom 協商，才能得到任何超出契約範圍的供應量。」

EIA 週三公布月報，顯示美國家庭平均取暖燃料費用增加 30%。EIA 也預期，今年冬天使用石油取暖的美國家庭支出會增加 43%，而利用炳烷的家庭多花 54%。

DTN 分析師 Vincent 預期，隨著冬季臨近，石油和天然氣價格將繼續波動，未來幾個月的供需平衡將取決於冬季的天氣狀況，另一方面端視高價造成的需求破壞程度。