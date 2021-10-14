〈貴金屬盤後〉CPI數據引發抗通膨買盤 黃金漲至1個月高點

週三 (13 日) 交易，黃金期貨價格上漲 2%，收登近 1 個月高點，係因 9 月通膨報告公布後，美元和公債殖利率走疲。

黃金收盤後，Fed 發布 9 月 21-22 日的會議記錄，黃金價格在電子盤交易小幅走低。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，美國消費者物價指數報告顯示，通膨壓力持續增加，而黃金作為硬通貨，向來被視為抗通膨工具。

「由於過去幾日在商品價格漲勢中，浮現了『通膨恐怕非暫時現象』的跡象，工資通膨和物價通膨上升，黃金對抗通膨的特質又重返焦點，且美元疲軟也有助於推動黃金走強。」

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 月升 0.4%，高於預期的 0.3% 升幅，不含波動性較大的食物和能源成分，CPI 自前月 0.1% 的升幅提高到 0.2%。8 月的升幅是 6 個月來最小幅度。

截至 9 月的 12 個月來，CPI 上升 5.4%，同樣高於 8 月的 5.3% 升幅，而核心 CPI 年化率升幅則與 8 月同樣維持在 4%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 35.40 美元或近 .2%，收每盎司 1794.70 美元，為交易最活躍的黃金期貨價格自 9 月 15 日以來最高收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格上升 66 美分或 2.9%，收每盎司近 23.17 美元，同為 9 月 15 日以來最高收盤價。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示：「黃金漲勢主力來自，市場預期第四季通膨會持續上升。本季將考驗各國央行對通膨上升的容忍度。」他補充，黃金價格技術上突破 1781 美元時，出現了空頭回補。

然而，Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 評論：「該 CPI 報告中的整體消費通膨加速，令 Fed 採取行動來抑制通膨已是勢在必行且迫在眉睫。我們持續認為，Fed 可能會在 11 月 3 日宣布縮減量化寬鬆 (QE) 的計畫。」他也預期 Fed 明年將升息。

QE 通常有利於金價，但市場普遍預期 Fed 下個月將宣布展開削減購債的行動 (即縮減 QE)。

黃金在電子盤下滑

Fed 週三在黃金收盤後一小時半發布會議記錄，隨後黃金價格下滑到 1793.50 美元。

該會議記錄證實，Fed 官員討論了將每月購債規模縮減 150 億美元的計畫。

Fed 二把椅 Richard Clarida 本週稍早示意，後疫情時代的經濟復甦基本上已經達標，滿足了宣佈削減購債所需的條件。

Karnani 表示，Fed 該會議記錄將會是週四交易的關鍵。

直到週三，黃金大多時間一直小幅下跌，在每盎司 1750 美元至 1770 美元左右的相對窄幅區間內交易。黃金多頭指出，儘管美元走強且公債殖利率穩步攀升，黃金仍設法維持相對強勢。

XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 日報寫道：「在大宗商品綜合體中，黃金在近幾日表現出顯著的彈性，吸收了走強的美元和收益率的飆升，沒有遇到太多麻煩。」

ICE 美元指數週三下降 0.5% 至 94.068 ，而 10 年期公債殖利率自前日的 1.579% 下降至 1.548%。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上漲 4.4%，收近每磅 4.516 美元，為 7 月來最高收盤價。

1 月交割的白金期貨價格上漲 1.2%，收每盎司 1024.20 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲近 2.9%，收每磅 2106.10 美元。

Karnani 表示：「由於供應緊繃引起市場擔憂，銅和工業金屬大幅上漲。」