三分鐘瞭解 NFTStore：NFT 生成基礎設施和協作衆籌平臺

NFTStore 已在以太坊、Polygon 和 BSC 上實現了 NFT 創建、轉入、交易、競拍等功能，還計劃推出 NFT DAO 協作平臺。

撰文：Groot

從頭像到潮玩收藏，再從域名到遊戲和元宇宙，NFT 在並不長的發展過程中迅速拓展了相當多的玩法，而隨着 DeFi+NFT 概念的出現，NFT 的價值得到了進一步的「釋放」，尤其是最近火遍全球的 GameFi。 NFT 在 2021 年經歷了迅猛的發展，新的領域和賽道層出不窮，從單純的藝術畫作，實物資產，到遊戲和元宇宙，每一次革新和升級都進一步賦予了 NFT 更實際的價值。而在其發展的歷史進程中，雖然伴隨着不斷的快速變化，但是永恆不變的是創新和優秀產品的打磨。

而本文將介紹的 NFTStore，正是首個爲創新和優秀新產品提供賦能價值的 NFT 創作基礎設施和衆籌協作平臺。

什麼是 NFTStore

NFTStore 是一個 NFT 生成基礎設施和協作衆籌平臺。 NFTStore 支持多種數據源包括遊戲、圖像、視頻、音頻等多個類別。NFTStore 開發完善了超過 3 年的人工智能輔助工具，是世界上首個將人工智能應用於作品輔助生成的 NFT 工具。 NFTStore 支持多種主流公鏈，並且支持 NFT 資產的跨鏈轉移。同時，NFTStore 發行基於 VR，PC 與手機端的 NFT 和 Gamefi 遊戲。部分遊戲已經開發完成，並且會在近期上線。用戶可以通過 NFTStore 上的生成工具打造 NFT 資產應用到遊戲當中，同時可以通過玩遊戲賺取 NFT 收益。

NFTStore 已經在以太坊、Polygon 以及 BSC 網絡上實現了包括 NFT 創建、轉入、C2C 交易、競價拍賣以及盲盒等一系列功能。並且獲得了 Polygon 官方的 Grant 支持。人工智能輔助工具也將馬上上線。屆時，用戶可以通過人工智能工具生成包括，畫作，基於 2D 到 3D 維度轉換的視頻製作工具，風格轉換，音樂作曲，meme 梗表情包等 NFT 作品。此外，NFTStore 提供包括但不限於瀏覽器，Unity、Unreal、Maya、3D Max 等插件，用於生成 NFT 作品。生成的內容可以直接在平臺上轉移甚至交易。同時，符合標準的生成內容可以導入到 NFTStore 發行的遊戲和元宇宙產品當中去。

此外 NFTStore.Top 還計劃推出名爲 NFTStarter 的 NFT DAO 方案協作平臺，以支持利用 DAO 方案更大範圍的讓不同創作者共同協作製作複雜的 NFT 產品，比如電影，遊戲等等。並且，優秀的作品可以通過 NFTStarter 融資和發行。

項目特點

基於 AI 技術的 NFT 「再次創作」

NFTStore 提供支持多數據源的 NFT 生成基礎設施，其中包括互聯網內容、數字藝術、視頻、音樂、遊戲資產、NFT 卡牌等。由 NFTStore 聯合創始人，獲得美國白宮總統獎的方嘉偉研發的 AI 輔助生成工具是歷經超過 3 年時間開發完善的深度學習生成式對抗網絡（GAN，Generative Adversarial Networks），可創造出獨一無二的 NFT 作品，用戶可 DIY 選擇 AI 資源庫中的作品，加上自己的個性化設置，生成新的音樂、表情包、歌詞等，用戶自主藝術創作的過程，爲 NFT 作品提供價值支撐。

另一方面，AI 資源庫中提供由 NFTStore 的簽約藝術家提供創作的原創素材，藝術家可加權分享用戶 NFT 作品的交易版權費，可以提供給用戶用以生成效果更震撼的 NFT 作品。AI 資源庫中優秀的藝術作品可以更高頻次地獲得版權收益，而用戶 DIY 創作和個性化需求可以保障 AI 資源庫中更大範圍的的作品被使用，這有利於不斷完善 AI 資源庫的質量和數量，可以不斷的向 GAN 網絡有選擇的提供優秀訓練數據，用以完善 GAN 網絡的作品生成效果。從而形成在作品層面不斷自我學習和完善的閉環。

人工智能藝術作品 - 1

人工智能藝術作品 - 2 （UV 打印版本具有油畫質感）

NFTStarter - 基於 DAO 方案的衆籌與協作平臺

在提供優質的創作工具之後，NFTStore 致力於提供更優秀的創作和發行環境。於是便有了 NFTStarter。NFTStarter 是世界上第一個專門針對 NFT 項目的 DAO 方案協作平臺，用以支持更復雜的 NFT 項目協作，比如電影，遊戲等需要大量人才協作的 NFT 作品。該方案通過合約的方式讓項目發起方發佈項目和任務，成功完成任務的參與者會獲得項目所有權碎片化之後的相應權益，在獲得獎勵的同時可以獲得項目後期的分紅。優秀的和完成度高的 NFT 作品可以通過 NFTStarter 平臺進行發行。NFTStarter 的發行部分會在近期首先上線，NFTStore 創作的元宇宙遊戲會作爲第一個項目在 NFTStarter 上發行。

元宇宙 NFT 項目—— 遊戲 （手機，PC，VR 終端）

基於平臺的 NFT 創作工具和 NFTStarter，NFTStore 隆重推出基於手機，PC 和 VR 終端的元宇宙遊戲。 元宇宙遊戲是一個開放式的平臺，允許第三方創作遊戲裏的 NFT 資產，用於遊戲的 NFT 資產必須通過 NFTStore 進行導入和導出，創作者通過 NFTStore 平臺的 NFT 生成輔助工具進行 NFT 資產創作和生成，生成的資產可以直接在 NFTStore 被轉移和銷售。 NFTStore 代幣 NFTS 將用於獲取元宇宙平行世界當中的土地，資產，工具裝備等等。部分遊戲中的 NFT 資產還會通過 NFTStore 平臺的盲盒進行發售。屆時基於 VR 終端的遊戲將會 NFTStarter 和世界著名遊戲平臺 Steam 上同步發行。

VR 終端遊戲截圖 - 1

VR 終端遊戲截圖 - 2

VR 終端遊戲截圖 - 3

VR 終端遊戲截圖 - 4

基於手機終端的 Aztec 迷宮闖關遊戲會在近期發行，玩家可以通過 NFTStore 製作和上傳 NFT 作品，通過 NFTS 代幣購買比賽門票和土地等等。

Aztec 遊戲截圖 -1

Aztec 遊戲截圖 - 2 （牆上掛着的是 NFT 作品）

Aztec 遊戲截圖 - 3 （牆上掛着 NFT 作品資產）

團隊

NFTStore 的核心團隊來自人工智能領域、金融行業、藝術行業。市場負責人 Alex Binesh 畢業於加拿大多倫多計算機專業，擁有超過 20 年工作經驗， 曾經在 Verizon、 Bell、Uber 、Hitachi、Bank of Montreal 以及 IBM 等世界 500 強公司管理和實施大型項目。同時也積極參與 Cosmos，TheGraph 等開源區塊鏈項目。曾經 Shyft Network 項目的產品開發和市場推廣。

技術負責人 Eiji Fukuzawa 博士是日本早稻田大學和日本東京證券交易所上市公司 KDDI Research 的研究員，是區塊鏈、大數據及人工智領域的專家，擁有超過 10 年的學術以及行業經驗，曾發表 50 餘篇學術論文，持有 5 項日本技術專利。

創作創新負責人方嘉偉是美國白宮總統獎獲得者，曾是全球最年輕的 Kaggle Master, 13 歲開始編程，是人工智能專家。曾在新冠疫情期間開發了最終病毒擴散的可視化軟件，並授權美國的醫療機構使用。方嘉偉開發的人工智能工具創作出的藝術作品具有世界頂級創作質量。

全球藝術家領導人 Matt Vegn 是著名藝術家，在油畫，數字藝術和動畫領域頗有建樹。多次獲得世界上頂級藝術獎項。他的 Middle Kingdom Studio 曾被福布斯雜誌重點推薦。NFTStore 發佈的元宇宙遊戲便是基於 Matt 先生的原畫 IP 製作。

NFTStore 項目顧問 Redouane Elkamhi 博士是加拿大多倫多大學金融系終身教授，是 Bitvalue Capital 聯合創始人。擅長於風控，數學建模，資產定價等，是世界上最早進行區塊鏈技術與去中心化金融研究的學者。 Dr. Redouane Elkamhi 協助對 NFT 資產定價和 Defi 模型的建立。

小結

NFT 爲資產數字化帶來了新的想象，區塊鏈資產交易的便捷性和全球性也爲其帶來了更廣泛的購買力。在全球區塊鏈、科技、金融乃至藝等媒體的大量報道下，非金融消費和交易方式開始被更多人接受。加密行業也就此尋找到了一個弱金融屬性的發展方向，並且已經展現出了相當可觀的市場規模和發展潛力，NFTStore 作爲該領域的早期探索者， 不斷探索和完善加密技術的創新創作可能性，爲整個 NFT 市場乃至加密行業持續輸送新鮮血液。