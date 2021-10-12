〈台幣〉外資閃人貶勢煞不住 重貶逾1角收28.152元

亞洲股匯市今 (12) 日普遍走弱，國際美元強勢，使得新台幣匯率進一步走貶，摜破 28.1 元關卡，外資不斷賣超台股並匯出，出口商惜售，終場新台幣兌美元匯價重貶 1.06 角，收在 28.152 元，創近半年新低，台北外匯市場成交值 13.79 億美元。

台北股匯今天連袂下挫，大盤早盤一度大跌 290 點，失守 5 日線，權值股壓盤，航運股慘遭空方狙擊，貨櫃三雄持續破底，但台積電持穩，強勢收平盤，終場指數下跌 177 點，收在 16462 點，外資連 2 賣，今天賣超 167 億元。

新台幣兌美元上周才跌破 28 元重要心理關卡，今天以 28.06 元開盤後，在外資積極買美元下，匯價一路走貶，儘管有部分出口商拋匯，但外資午後加重買匯力道，出口商惜售，一度貶至 28.16 元，終場以 28.152 元作收，重貶 1.06 角，為今年 4 月 19 日以來的最低點。

美元近來銳不可當，背後有多重利多支撐，除了聯準會 (Fed) 即將縮減購債，季節性需求、殖利率上揚、能源價格波動帶來的避險需求，都推了美元一把，美元兌日圓強勢升值，一度攀上 3 年高點。

觀察主要亞幣兌美元走勢，日圓單日重貶 1.17%，新台幣與主要出口競爭國韓元分別貶值 0.38%、0.35%，人民幣也貶值 0.12%，新加坡幣則升值 0.13%，歐元小升 0.07%。