「孤獨老」社會型態成型 單身族安全感靠三保障

九九重陽節即將來臨，行政院主計總處最新統計，台灣家庭型態近年受晚婚少育及高齡化現象影響，單人家戶已達 208.5 萬戶、占總家戶 26%，且 65 歲以上獨居長者達 57.1 萬人，近 10 年增加 63%，「孤獨老」社會儼然逐漸成型。全球人壽提醒單身族群，應提早部署 3 保障，並附加豁免條款，就能為人生打造安全感。

全球人壽表示，不管是未婚、離婚或喪偶者，孤獨老是未來大家都可能面臨的狀況，因此保險規劃更顯重要。以單身族群來說，除奉養長輩外，最重要的就是準備好健康保障及退休規劃，如是單親家庭要扛起一家責任，獨自扶養小孩，更要提前準備保險保障才能無後顧之憂擔當家中的經濟支柱。

保障一：終身型醫療險搭配實支實付醫療險

熟齡單身族群常擔心自己現有的醫療險會出現高齡醫療缺口；且國人平均壽命延長，即使有疾病也可以活很久，在高齡後段時間，身體逐漸衰弱，正是需要大量醫療費用支出的時刻。因此全球人壽建議利用終身型醫療險搭配實支實付醫療險，可以補強高齡醫療缺口，以建構完整的醫療保障。

保障二：重大傷病險

其次，國人最擔憂的癌症以及諸多慢性疾病，透過一次性給付的重大傷病險，可以在發病初期選擇較好的治療方式並填補收入減少的經濟風險。

重大傷病險的涵蓋範圍極廣，以中央衛生主管機關公告的 22 大項重大傷病為基礎，包含需積極或長期治療之癌症、慢性腎衰竭、肝硬化症、急性腦血管疾病等超過 300 種疾病，且理賠申請條件也相對明確易懂，只要取得重大傷病證明或是符合條款約定的相關證明文件，即可申請理賠。投保時可依據自身預算，選擇定期保障或一年期保障的重大傷病險。

保障三：投資型保險

針對個人退休規劃部分，單身族群可以利用投資型保險靈活彈性的特色，隨時依需求調整保障額度與保費，以因應人生不同階段的保障需求，並結合投資特性，達到資產累積的目標，迎接「想花就花、想旅遊就旅遊」的第二人生。

最後，全球人壽也提醒單身族群需留意另一個重點，就是在規劃保障時，可以附加一到八級失能的豁免商品。

比如投保繳費 20 年期的保險可以附加豁免商品，萬一投保後的第二年或第三年發生了事故或疾病，影響未來工作及生活能力的狀態，在符合保單條款約定的情況下，未來需要繳交的保費都將由保險公司負責，而且保障不間斷，以真正達到保障的效果。這對單身族群來說相當重要，可以避免當發生失能且無後援的情況下，還要去煩惱經濟、到處籌錢繳保費。