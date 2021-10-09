鏈聞週末薦讀｜展望加密市場四季度趨勢，讀懂互操作性不可能三角

鏈聞編輯時間

《讀懂以太坊域間互操作性的不可能三角》

不同的跨鏈、跨 L2 橋底層邏輯究竟是什麼？優劣各有哪些？

閱讀全文

《萬字神文：加密貨幣市場四季度大勢、趨勢及熱點全展望》

從宏觀到微觀，從項目基本面到資產配置策略，推特上流傳極廣的這篇加密貨幣市場展望神文，爲你勾勒行業趨勢及值得關注的所有熱點。

閱讀全文

《一文縱覽元宇宙關鍵基礎設施：NFT 數據存儲的現狀、機遇與挑戰》

存儲已成爲 NFT 這個木桶上的短板，從 NFT 底層架構出發，全面理解 NFT 存儲現狀與發展趨勢。

閱讀全文

酷東東

《DeFi 交易被三明治攻擊？手把手教你使用 Flashbots 剛推出的 RPC 服務 Flashbots Protect》

這或許是 Taichi Network 停止服務後爲數不多的選擇。

閱讀全文

《Pantera 合夥人：讀懂元宇宙基礎設施 Rangers Protocol》

Rangers Protocol 核心是元宇宙區塊鏈基礎架構，它爲 DApp 和資產提供了與多條不同鏈進行無摩擦交互的功能。

閱讀全文

《Paradigm 介紹 NFT 碎片化原語 RICKS：如何解決 NFT 碎片化重組問題？》

將 NFT 拆分爲 RICKS 時，該協議會以恆定速率鑄造新碎片並把收益分配給 RICKS 持有者，以此解決了碎片化重組問題。

閱讀全文

《詳解 BSC 生態綜合性項目 Dinosaur Eggs：融合 DEX 與社交的新玩法》

從產品機制、業務模式、代幣經濟、風險和投資邏輯等角度全面分析綜合性項目 Dinosaur Eggs。

閱讀全文

行業洞察

《屢敗屢戰？一文理清 2021 年向 SEC 提交申請的 12 個 BTC ETF》

通往比特幣 ETF 的道路是漫長的。儘管 BTC ETF 遭到多次拒絕和延誤，但加密行業似乎仍然保持樂觀，SEC 最終能否批准？或許只有時間可以給出答案。

閱讀全文

《「最懂 Crypto」的美 SEC 主席 Gary Gensler，相繼對 Uniswap、Coinbase 揮起監管大棒》

曾在 MIT 開設「Blockchain and Money」課程的 Gary Gensler，其領導下的美 SEC 卻相繼對 Uniswap Labs、Coinbase、穩定幣等揮起監管大棒。

閱讀全文

《觀點：固定供應不意味着好的價值貯藏手段》

與比特幣和黃金相比，生產性資產纔是更好的長期價值貯藏手段。

閱讀全文

本週不可錯過的十條新聞

下文所注時間爲新聞發佈時間