〈觀察〉「能耗雙控」及「長短料」 考驗PCB廠上下游管理能力

配合中國大陸執行「能耗雙控」政策，9 月中下旬多個地方政府紛紛開始進行限制政策，強制高耗能企業停、限產，其中台灣 PCB 廠商聚集的蘇州、昆山兩地是重點限電地區之一。

到了 10 月，當地政府針對限電措施仍要求降載，PCB 產業鍵雖持續配合執行，但面對政策不確定，PCB 廠對原物料、生產、供貨甚至是上下游供應鏈等管理，都是一大考驗。

台商 PCB 廠反映，上一波限電停產從 9 月 26 日開始至 9 月 30 日，但 10 月起並並非全面恢復供電，而是工業區採取要求個別廠商降載用電，達成地方政府符合控制用電的目標。

在供電管制上，若是有序停供，PCB 廠管理上可以更順暢，但是在目前的狀況，就是考驗各 PCB 廠原物料、生產、供貨甚至上下游等管理能力。

目前台商在大陸的 PCB 廠接單達交期維持在一個月，儘管客戶端正常下單，PCB 廠只能依內部管理系統，透過調配方式減少用電，維持正常生產，達成地方政府要求減載目標。

但目前大陸台商 PCB 面臨的難題在於，上游的 CCL 原物料供應商、下游的 SMT 打件廠、EMS 組裝廠都受降載威脅，供貨反應、拉貨速度等，PCB 廠未必有能力控制，加上目前「長短料」問題仍在，更加深不確定性因素。

依最新 PCB 廠接單狀況顯示，在蘋果 iPhone 13 年度旗艦機種上市後，主要 PCB 供應鏈訂單仍正常，訂單並沒有因大陸政府的「能耗雙控」及組裝廠的「長短料」問題而下修。