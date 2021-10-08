宜蘭景點｜坐擁海景第一排  乘坐彩虹鞦韆盪向大海盪開煩惱

【圖／文：行遍天下】

在宜蘭與花蓮交界處有一個低調的漢本車站，附近幾乎沒有店家，只有蘇花公路上一路呼嘯而過的聯結車，與偶一出現奮力踩踏雙腳的單車騎士。往車站南方海邊望去，不遠處矗立著一棟藍色海洋風建築物，原來這裡是由海巡署安檢站變身的文化交流站─漢本海洋驛站。

驛站正面彩繪以泰雅族的占卜鳥 ssiliq 做為主體，咬著希望的種子雙腳踏著浪。

盪開煩惱 盪向大海

一張 IG 上盪向大海的鞦韆照，吸引了無數個按讚數，這個海洋盪鞦韆就位在今年 8 月正式對外營運的漢本海洋驛站裡，驛站的前身是海巡署的白來分安檢所，現由台泥企業的和平電力協助活化、營運。台泥希望這裡能成為澳花村部落文化交流站，輔導了村民進駐市集，且只有投入不營利，驛站相關的收入均投入澳花國小教育基金。

漢本海洋驛站提供一個舒適的休憩空間。

漢本海洋驛站在觀海平台上設計了一座面海的鞦韆，取名自希臘神話中彩虹女神「Iris」。坐上 Iris 完全可以感受到什麼叫做坐擁海景第一排！吹海風盪鞦韆，海天一色美景盡收眼底，且擺盪越高越 high 喔！但基於安全考量，12 歲（含）以上且身高須滿 100 公分以上才能搭乘，體驗時間每次 2 分鐘，每次至多可 5 人搭乘。

吹著海風，面向大海的 Iris 鞦韆，盪越高越放空。

海海市集 部落創生

享受完被海風吹拂的愜意感之後，來到這邊還可以逛「海海小市集」品嚐美味的泰雅風味鬆餅、甜點；同時還有來自澳花村部落手作飾品、民俗服飾等攤位。若有時間計畫停留長一點，建議可參加由漢本海洋驛站與澳花青年所推廣的海洋休閒活動，像是 SUP 立式划槳、獨木舟等到神祕的無人沙灘與海蝕洞等，體驗不一樣的部落生活。

充滿澳花在地風味的馬告豬與打那（刺蔥）鬆餅 Pizza。

海海市集中的手作小舖販售著由當地澳花部落的青年所作的特色飾品。

景點資訊

漢本海洋驛站

地址：宜蘭縣南澳鄉碧海路 99 號

電話：03-998-5200

時間：10:00-18:00

網址：https://www.tccdaka.com/tw/hanbenOceanStation.html

來源：《行遍天下》348 期

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