台南景點｜只開放至10月底  一揭斯卡羅拍攝場景神祕面紗

【圖／文：行遍天下】

《斯卡羅》在台灣引起熱列討論，耗資新台幣 8 千萬元建造而成的場景終在引頸期盼下揭開神祕面紗，讓我們能用美感視覺角度感受蝶妹走在漢人街市的感受。

已經開放預約參觀的岸內糖廠，重現了漢人街市場景。

藝遊鹽水地區感受古意台南

日治時期是製糖工廠，退去製糖產業功能後，這塊 33 公頃荒地搖身一變成了「岸內糖廠影視基地」，由《斯卡羅》團隊從零開始打造，斥資超過 8 千萬元，復刻出 150 年前台灣府城市街的樣貌。

請來兩屆金鐘獎美術指導許英光師傅與台南成大建築系教授的指導，刻畫出 3 條大街兩旁兩層樓的店鋪以當時府城真實存在的店家名號呈現。而唯一能開放入內的電影場景則是劇中蝶妹工作的「海關醫館」，穿過擺設陳列著各式劇照的第一進與中庭，第二進是萬巴德醫生問診之處，仿若還原真實行醫的樣貌，留存有聽診器、藥罐等道具，牆上更掛有當時以台南為重心而繪製成的台灣地圖。現在透過市府規劃展開短暫對外開放，讓民眾都能親身走在考究的場景裡，在每個轉身的古意氣質中感受 150 年前街市的穿梭感。

唯一開放入內的海關醫館中間庭院還保留著大樹。

醫館內第一進設有劇照讓遊客能重溫劇情。

訪網美必拍地景嚐鹽水美味鮮蚵

離開岸內糖廠後，鄰近的舊鹽水車站也值得順遊，1909 年啟用的鹽水車站是台灣第一條開放載客的糖業鐵道路段、於 1979 年停駛，一面一線式的單式月台是獨特造型之處，德馬牌 184 號老火車頭留守在此，車站後方的倉庫老榕樹攀爬牆壁共生的壯觀地景，也成了網美必拍打卡之處。

舊鹽水車站與老榕共生的牆面。

鹽水人的口袋名單絕對是「鹽山阿城海產餐廳」，是連台南市長黃偉哲都深夜在臉書上點名為台南肥嫩鮮蚵料理之一的餐廳，蠶絲蝦鬆捲、珍味鵝肉、蚵仔麵線更被稱為店內三寶，都是造訪時不能錯過的味蕾饗宴。

連市長都深夜發文說想吃的新鮮海產店。

景點資訊

岸內糖廠影視基地

地址：台南市鹽水區岸內里新岸內岸內國小（96 號）後方

參觀申請：請洽台南市政府文化局報名，即日起開放至 10/31 止，需透過報名團體遊才能入內。參觀行程約 1 小時，每人酌收清潔費 50 元。

鹽山阿城海產餐廳

地址：台南市七股區中寮里 45 號

電話：06-780-0733

時間：09:00-14:00、17:00-20:00

來源：《行遍天下》348 期

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