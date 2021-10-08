市場氣氛轉向積極 等待非農就業報告

市場關注周五發佈的美國就業報告，若報告表現佳，很可能將增加聯準會在 11 月縮表 的機率，帶動美元指數創下今年新高，並奠定金價 10 月走勢。

美國債務上限談判取得進展，俄羅斯採取措施穩定能源市場，這兩方面提升了全球信 心，周四市場中的冒險情緒也因此綻放。 市場人氣回暖帶動歐洲股市反彈，美國股票指數期貨也隨之上漲，表明美國股市現價可 能開高。外匯市場方面，美元指數略微回落而歐元徘徊於 14 個月低點附近。大宗商品方 面，因為俄羅斯將救援歐洲的能源危機，油價擴大下行，黃金價格則是起伏不定。 本周市場再度陷入動盪，市場氣氛不斷搖擺。主要風險事件和潛在左右市場的因素當然 是周五發佈的美國就業報告，這將影響聯準會的縮表時程。鑒於市場對降低債券購買金 額和升息預期依然高度敏感，非農就業報告可能導致爆炸性的波動。 萬眾矚目美國就業報告 許多投資者心中的疑問是，即將公佈的非農就業報告是否能夠通過聯準會縮表的測試。 值得提醒的是，聯準會主席鮑爾近期表示，9 月新增就業人口上升的話將促使聯準會在 11 月開始縮表。9 月新增就業預測人數為 45 萬人，遠高於 8 月令人失望的 24.3 萬人。失 業率預估將從上個月的 5.2% 降至 5.1%，而平均每小時收入從上個月的 0.6% 下降至 0.4%。

如果報告表現扎實，很可能將加強聯準會在 11 月縮表的預期，從而帶給美元多頭新的信 心，有可能帶動美元指數創下今年新高。但若報告令人失望，可能冷卻對縮表的預期， 繼而推低美元。 黃金等待非農就業出爐 黃金多空雙方本周鬥爭激烈，各種相斥的主題在拉扯，讓該金屬交投於相對狹窄的區 間。金價的震盪表明在關鍵的就業數據揭曉之前，多空雙方的競爭愈發激烈。考慮到黃 金對縮表預期、真實收益率和美元走勢依然相當敏感，非農就業報告的表現應當可以奠 定此貴金屬 10 月的基調。 從技術面來看，在作者下筆時，金價落在 1750/1760 美元區間。每周收盤價如果收在本周 低點 1745 美元以下，則預示後市可能下探 1721 美元。如果 1750 美元證實為可靠的支撐 位，多頭或許能上攻 100 天簡單均線 1780 美元。

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