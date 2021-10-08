「玖都莊園」共享大江購物中心與青埔建設機能 青埔最後3字頭首購宅

為落實桃園航空城發展計畫，桃園市長鄭文燦日前宣布，桃園高鐵站前廣場將比照世界知名商業中心、日本東京車站丸之內，規劃結合購物、智慧型大樓、展覽、商辦等用途，青埔特區近 600 億的開發計畫，推升近期房市買氣大爆棚；「玖都莊園」規劃 27 坪 2 房、33 坪 3 房兩種住宅，含平面車位總價 1000 至 1200 萬元，並搭載防疫建材，堪稱同區段目前 CP 值最高的首購型產品。

青埔擁有機場、高鐵、機捷與國道等重要交通建設，以及華泰名店城、xpark、新光影城、ikea 旗艦店等商業設施，未來還有冠德環球購物中心 Global Mall、桃園市立美術館等建設陸續到位，青埔特區房市發展回神，房價「坐 4 望 5」。玖都機構看好青埔未來性，規劃 2 至 3 房首購宅「玖都莊園」熱烈開工，房價 3 字頭、至高鐵桃園站僅 5 分鐘車程，吸引不少當地購屋客青睞。

大江購物中心是青埔特區最重要的採買設施，補足了當地仍在發展中的生活機能，以及未來離基地旁 500 公尺大江購物中心二期利多，還有進中壢市區只需 10 分鐘車程，對外連結國道 1 號內壢、國道 2 號青埔交流道，車程均約 5 分鐘；至高鐵 A18 站 5 分鐘；最特別的是，「玖都莊園」與青埔特區至少 4 成的房價差距。

全案當層規劃 4 戶 2 電梯，住宅室內挑高 3 米 3，推出安心防水 10 年保固宅，頂樓還有太陽能發電綠建築設計，其中 3 房為 3 面採光格局，各房衛浴均開窗。防疫建材包括 GIA 新風系統、德國防霾紗窗、總存水彎（防蟲防氣味）、英國 papa 吸氣閥、當層排氣，電梯也搭載 GIA 智能新風機過濾。並現場有推出工程 0 付款方案，降低客戶自備款壓力，助年輕人成家。

接待會館：桃園市中壢區高鐵站前西路二段 200 號對面

貴賓專線：03-287-5588