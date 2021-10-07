五倍券數位綁定大增逾一倍 金管會：銀行可考慮加碼

振興五倍券明 (8) 日開始領用，在銀行與各部會合力加碼下，今年數位綁定較去年大增逾 1 倍，金管會說，還沒決定怎麼領用者，建議可多選數位綁定，至於銀行是否加碼也可視情況自行評估。

金管會銀行局副局長林志吉今 (7) 日表示，根據經濟部資料，截至目前為止五倍券共有 399 萬 3259 人選擇數位綁定，比起去年三倍券數位綁定 181 萬人，成長率高達 120%，成績相當不錯。

為鼓勵民眾選擇數位綁定，不少銀行近期陸續釋出「晚鳥加碼」方案，至於金融機構是否繼續加碼，對此，林志吉則說，五倍券可使用到明年 4 月 30 日止，金融機構可根據行銷策略進行評估，考慮是否繼續加碼。

為鼓勵民眾多選數位綁定，經濟部也宣布加碼好食券，只要 10 月 29 日前綁定數位都可拿到 500 元好食券，但日前就有立委主張，小店家使用行動支付應給予手續費減免優惠，讓小店家也能享有五倍券數位綁定的商機，林志吉對此回應，已找相關業者單位開會討論，目前還在研議階段。

另外，根據國庫署統計，截至 6 日為止，台灣 Pay 數位綁定共 60.9 萬人，占全體行動支付綁定約 63%。

其中，八大公股銀行綁定台灣 Pay 的人數共 56.5 萬人，比起去年三倍券數位綁定大幅成長 370%，以個別銀行來說，台銀綁定人數 9.3 萬居冠，合庫銀以 8.7 萬人緊追在後。