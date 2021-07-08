四大事業需求強勁 聯強Q2、上半年營收雙創新猷

聯強 (2347-TW) 今 (8) 日公布營收，受惠四大事業需求暢旺、擴大備料，第 2 季營收逼近千億元大關、達 968 億元，季增 12%、年增 28%；上半年營收 1835.89 億元，年增 26.92%，單季、上半年營收均寫新高；6 月營收也維持高檔、達 337.37 億元，月增 6.86%、年增 17.12%。

聯強表示，今年上半年除了 2 月因農曆過年工作天較少，其餘月份營收維持 300 億元，超越往年旺季，尤其第 2 季儘管面臨供貨吃緊以及價格上漲壓力，但銷售動能依然相當強勁。

從產品面來看，聯強第 2 季 IC 元件業務，受惠 PC、伺服器、網通等需求暢旺，製造商加大備料、趕工生產，單季業績首度突破 300 億元大關，年增 55%，創歷史新高；資訊商用因資料中心設備需求回溫，以及持續投資網路資安與雲端服務，單季業績年增 19%，連續兩季創同期高。

家用業務則受惠電競、電腦與相關週邊產品配件剛性需求，業績年增 16%，也寫同期新高；通訊產品因 5G 換機潮，業績也較去年成長 21%。

地區分布來看，紐澳地區儘管基期高，但仍連續五季創同期新高；印尼第 2 季業績年增 32%，創同期新高；台灣地區成長 28%，其中資訊類產品業績大增 51% 並創單季歷史新高；中國地區成長 26%，商用加值類創同期新高，組件與消消費性電子業績也達五年來新高。

展望下半年，聯強表示，看好後疫情時代，除資訊產品的剛性需求，將持續提升個人與家庭對電腦相關週邊產品需求，同時商用市場也會因逐漸解封，帶動大量經濟活動，加上下半年預期將有 iPhone、Windows 11 等新品上市，下半年業務動能可望持續創新高。