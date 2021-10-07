利空測試後 ABF載板、CCL族群強勢反彈？

萬寶投顧陳子榕指出，美元指數再走升，迫使新台幣匯率週三 (10/6) 貶至 27.97 元，來到一個半月來的新低點，尤其外資現貨市場連續 7 個交易日賣超，讓台股上攻阻力加大，但是台股已經來到接近年線支撐位置，且融資連三日大減逾 144 億元，加上官股積極護盤，因此不建議投資人這個時候再大砍持股，但必須檢視手中股票汰弱留強，將資金留給第四季的強勢黑馬股，這樣勝率更大。



這一波土洋對作，外資將權值股當作提款機，但八大官股和投信反而趁回檔分批大買權值股，除了護大盤，這些權值個股業績真的閃閃發亮，晶圓代工廠聯電 (2303-TW)9 月營收 187.51 億元，創單月同期新高，第三季營收 559.1 億元，季增 9.82％，優於市場預期且續創單季新高；鴻海 (2317-TW)9 月營收月增 46％，也大幅領先市場預期的 3 成，第四季 iPhone 拉貨動能續強，營運將進入今年的頂峰。



另外，IC 設計服務廠創意 (3443-TW) 有關 AI 及 HPC 的 NRE 已完成設計定案，並轉為 ASIC(特殊應用晶片)開始量產，且 CoWoS 大型專案進入認列，預估第四季營收也將挑戰歷史新高。其他包括台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、南電(8046-TW)、創意(3443-TW) 業績也讓外界多所期待，內資買盤持續進駐。



雖然大盤指數回檔，但台灣基本面佳，GDP 也持續上修，在全球當中名列優等生，而且國內資金充裕，光是存款就有 48 兆元，基本面和籌碼面雙引擎催動下，不妨逢低卡位業績成長性佳的股票，才能在大盤回升時賺一波。



最近通膨問題讓全世界很有感，台灣 9 月 CPI 年增率衝高至 2.63％，不但是今年第四次突破 2％警戒線，年增率也創新高，受惠抗通膨題材發酵，台肥 (1722-TW) 大受法人青睞，9 月初以來買超近 17,000 張，股價再攀歷史新高 72 元，10/1 我和大家推薦台肥後，上漲已超過一根漲停板。



國際尿素價格近來創十年新高水位，讓台肥轉投資朱拜爾 (Jubile) 大豐收，預估第四季尿素價格會再走升，全年轉投資獲利估達 28.5 億元、明年 33 億元，再加上台肥土地租賃營收每季貢獻逾 3 億元，台肥的業績季季增強。



另外，散熱廠健策 (3653-TW)，訂單能見度達明年上半，國際銅價居高不下，近期再反映成本調漲報價，預估第三季營收會優於前一季，第四季再上升。10/5 和大家分享健策後，股價也有 8％的漲幅，這就是選擇好股票並確實掌握進出點的致勝關鍵。



萬寶投顧陳子榕指出，雖然外資現貨大賣台股，但期貨空單也同步大減降至約 13,700 口，顯示並非真的看壞台股，大盤技術面也有逐漸落底現象，在限電及油價、棉花續漲題材下，乾淨能源、塑化、紡織族群也可留意，至於航運、記憶體、PA 等族群近期則偏保守看待。

台光電 (2383-TW) 第三季營收首度突破百億元，創單季歷史新高；台光電今年在 Whitley 新平台及白牌 400G 交換器滲透率明顯提升，同時打敗日系大廠，獨家提供美系客戶 5G 手機類載板等級銅箔基板，整體產能利用率高達 90％，且受惠 HDI 終端需求應用大增，產品組合佳，今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年估賺 2 個股本。

景碩 (3189-TW) 因 ABF、BT 載板需求、報價持續上漲，雖歷經大陸限電，但 9 月營收獲利不受影響可望創高，第四季營收再向上估季增 5％；景碩今年已擴充 30％的 ABF 及 10％的 BT 產能，但受惠蘋果新品及英特爾、超微新平台陸續推出，因此載板缺口持續擴大，訂單已上看至明年 9 月，估明年底 ABF 產能年增 44％，報價增加 15％，明年 EPS 將挑戰 12.6 元。

金居 (8358-TW) 為銅箔材料廠，受惠加工費及銅價上漲，9 月營收逾 8.13 億元，年增 62％，連續六個月改寫單月歷史新高，上半年 EPS 達 2.46 元；金居今年高頻高速 RG 產品受 Whitley 平台指定供貨，大幅推升業績，產能持續滿載，營收將季季走高，並延續至明年推升營運動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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