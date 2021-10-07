Lexus日本原廠公布大改款NX上市時程

日本豪華車品牌 Lexus 在 7 日宣布全新大改款 NX 休旅車的推出時程，預計在 2021 年 11 月之後正式上市。

眾所期待的 Lexus NX 系列休旅車，在 COVID-19 疫情影響下，上市日期較原本規劃出現延後。日本市場的參考售價落在 455 萬日圓至 738 萬日圓之間，約折合新台幣 114 萬元至 185 萬元。另外全新 NX 也出現插電式油電車 (PHV) 的設定，是 Lexus 品牌的第一款 PHV。

Lexus 暌違 7 年推出全新大改款的 NX，共有 11 種車色可供消費者來做選擇。在車身尺寸方面，車長 4660mm、車寬 1865mm、車高 1640mm、軸距 2690mm；和舊款相比在長、寬、高各多出 20mm、20mm、5mm，軸距也多出 30mm。

全新 NX 也改採 TNGA 底盤，比起新款 Toyota RAV4 所使用的 GA-K 休旅車專用底盤，在調校上也更為精良。

傳動系統方面，有 PHV 和 HV(油電混合)、以及全新開發的 2.4 升渦輪增壓引擎等，共有 6 種不同設定。

頂級款 NX 450h + 搭載一顆代號 A25A-FXS 的高效直列四缸 DOHC 2.5 升引擎，搭配 THSII + E-Four 的四輪傳動系統，再加上一顆容量 18.1kWh 的鋰電池。採 PHV 設定的 NX 450h + 在電池充飽後，純電狀態下約可行駛 88 公里遠。

而代號 T24A-FTS 直列四缸 DOHC 2.4 升渦輪增壓的這顆全新引擎，則是 NX350 F SPORT 所獨享。該引擎的最高馬力達 205kW(279PS)/6000rpm，最大扭力為 430Nm(43.8kgmf)/1700-3600rpm，配上 8 速手自排 (Direct Shift-8AT)、採全時四輪驅動。

Lexus 台灣總代理和泰汽車 (2207-TW) 日前已預告將引進 NX 450h + 插電式油電車，有意購買的朋友們也敬請拭目以待。