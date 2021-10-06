聯詠9月、Q3、前三季營收全創新高 前三季已逼近千億元

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 129.32 億元，月增 0.13%，年增 62.17%，第三季營收 383.45 億元，季增 12.41%，年增 74.29%，累計前三季營收 988.23 億元，年增 71.86%；受惠驅動 IC 價格強漲，聯詠 9 月、第三季、前三季營收全創新高，且前三季已接近千億元。

聯詠第三季營收財測為 378-388 億元，實際達 383.45 億元、落在中間值，兩大產品線業績分別為驅動 IC 257.87 億元、SOC 125.08 億元，值得注意的是，9 月驅動 IC 業績已開始較 8 月微幅減少。

驅動 IC 市況近來雜音不斷，尤其隨著 10 月面板價格再度重挫，相關業者第四季、明年高毛利的趨勢恐難延續，外資認為，由於面板廠現今面臨景氣反轉，對於驅動 IC 的庫存管理、漲價接受度轉趨保守，驅動 IC 業者後續營運也承壓。

此外，外資補充，台廠也面臨中系廠商的競爭壓力，如韋爾 TDDI 出貨量不斷成長，其預計明年驅動 IC 收入將成長 1 倍，未來也將搶進 OLED 驅動 IC 市場，中廠已成為台廠無法忽視的壓力。