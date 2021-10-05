小摩CEO：比特幣是就像傻瓜的黃金 不存在任何價值

據報導，小摩 (JPMorgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在近日受訪時表示，自己仍然對比特幣持懷疑態度，並認為政府當局應進行監管，他稱比特幣為「傻瓜的黃金」(fool's gold)，不存在任何價值。

戴蒙在接受採訪時表示：「比特幣並不存在任何內在價值。無論投資人喜歡與否，監管機構都應該對其進行監管。」

戴蒙指出，政府當局不能只監管銀行轉移資金等工作，而不去監管他們所謂的「貨幣」，比如加密貨幣。比特幣等加密貨幣可以被看作是證券、資產或類似的東西，但也可能被用於避稅、性交易和勒索軟體，因此需要受到監管。

戴蒙也表示，比特幣會長期存在，但他也一直相信比特幣在某些地方會被認定為非法，就像中國對其進行封殺，因此他認為比特幣實際上有點像是「傻瓜的黃金」，看上去像黃金，但其實一文不值。

億萬富翁投資人 Leon Cooperman 也曾表示，他會非常小心比特幣，因為他認為這沒有多大意義。他表示，如果對這個世界感到緊張，黃金將是較比特幣更好的保值資產。

黃金礦產公司 Evolution Mining 執行主席 Jake Klein 也表示，比特幣的劇烈波動最終將促使比特幣的投資者回歸到黃金。他表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。

根據 CoinDesk 的數據顯示，比特幣價格約為 49,410.57 美元，過去 24 小時內漲 3.5%。