國內二級警戒維持至10/18 餐飲內用不限隔板

國內本土疫情連續第 5 天 + 0，指揮中心今 (4) 日宣布，維持二級警戒標準至 10 月 18 日，但放寬多項防疫規範，明 (5) 日起，餐飲內用不限隔板或 1.5 公尺間距，宗教活動、國家公園落實管理可適度開放。

考量疫情穩定控制，指揮中心進一步鬆綁防疫指引，餐飲方面，內用不限隔板或 1.5 公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒 (茶) 等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。超商的茶葉蛋、關東煮等熟食，不限由工作人員服務方式販售。

宗教活動及集會部分，副指揮官陳宗彥表示，將取消梅花座及固定座位的限制，繞境、遊行或徒步進香活動因風險較高，待疫情更進一步穩定後再行開放。此外，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，可於正式拍攝時不戴口罩。

10 月 5 日起戶外免戴口罩，包括農林漁牧工作者於空曠處 (如田間、魚塭、山林) 工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。於山林 (含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

部分場所仍須關閉，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店 (廊)、理容院等。

指揮中心表示，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第五批 BNT 疫苗 27 萬劑，今天上午順利運抵桃園機場，效期至 2022 年 2 月 10 日，已送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。目前 BNT 共計到貨 332 萬劑，由中央統籌運用。

由於 Delta 變異株於全球日益擴散且傳播力強，為強化國際港埠入境人員於檢疫期滿後自主健康管理期間的健康監測，以降低社區傳播風險，自 4 日零時 (航機抵台時間) 起，原於「檢疫期間第 10 至 12 天」以家用快篩採檢一次的措施，調整至「自主健康管理期間第 6 至 7 天」執行，並請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。