外資連3砍 三大法人賣超67.01億元 台股9月跌掉555點

台股今 (30) 日早盤一度跌破 16800 點，隨著電子股止跌回穩，鋼鐵、航運、紡織三大傳產族群也獲買盤青睞，帶動大盤一度強彈 138 點，逼近萬七，但尾盤台積電出現調節賣壓，指數漲幅急縮，以上漲 79 點，16934 點作收，成交值 2694 億元。外資連 3 賣，今天續砍 78 億元，三大法人合計賣超 67.01 億元。

加權指數月線、季線雙雙收黑，累計 9 月大跌 555 點，第三季下挫 820 點，季線終止連 5 紅。觀察法人籌碼變動，外資昨天瘋狂倒貨 355 億元後，今天續砍 78.88 億元，累計 3 個交易日大賣 573 億元；投信則買超 19.9 億元，護盤意味濃厚；自營商賣超 8.04 億元，三大法人合計賣超 67.01 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤有壓，最低跌至 575 元，午盤過後買盤逐漸回籠，終場收平盤 580 元；聯電回神上漲 1.6%；台達電、國巨、日月光投控、瑞昱、聯詠等也有 1-3% 的漲幅。聯發科、友達、矽力 - KY 等電子股則震盪走跌。

鋼鐵人、航海王重回買盤懷抱，中鋼股價勁揚超過 3%，收 36.3 元，世紀鋼衝上漲停板，燁興、允強上漲逾半根停板，上市鋼鐵類股指數終場大漲 3.1%。受 BCI 指數 29 日大漲逾 8% 的激勵，散裝航運股全面走堅，新興、裕民、中航尾盤出現大量買盤，直攻漲停板，慧洋 - KY、台航、四維航、正德等也強勢走高。

中國限電效應持續發酵，紡織供應鏈受到衝擊，加上國際油價大漲，聚酯主要原料 EG、PTA 價格也水漲船高，紡織產業進入第四季旺季，化纖產品報價看漲，今天在買盤追捧下，包括力麗、力鵬、聯發、集盛、南紡等多達 9 檔均攻上漲停板。

高價股互有漲跌，股王矽力 - KY 今天走弱，收 4105 元，祥碩、譜瑞 - KY、亞德客 - KY、緯穎等，賣壓都相當沉重，不過，世芯 - KY 逆勢攻上漲停，旭隼、力旺、富邦媒也都獲得資金點火。